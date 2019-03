Apple desiste do carregador sem fios AirPower

A Apple anunciou esta sexta-feira que desistiu do projecto de fabrico do AirPower, o carregador sem fios que a empresa tinha prometido lançar para acompanhar o aparecimento dos novos produtos de carregamento wireless, nomeadamente as últimas versões do iPhone (a partir do iPhone 8), todos os modelos Apple Watch e a nova versão dos AirPods.

O propósito desta base era precisamente o de carregar os diferentes dispositivos em simultâneo. Mas o anúncio nunca foi concretizado e a empresa veio agora admitir estar com “dificuldades em corresponder” aos actuais “padrões” de qualidade dos seus equipamentos, disse um representante da Apple à TechCrunch.

Apresentado em Setembro de 2017, ao mesmo tempo que o iPhone X, a Apple detectou problemas de design e sobreaquecimento do AirPower, segundo fugas de informação divulgadas no portal Daring Fireball. A empresa nunca negou esses factos e, pela primeira vez, veio admitir que falhou num projecto que já tinha apresentado publicamente, justificando dificuldades técnicas.

O vice-presidente da Apple, Dan Riccio, pediu desculpa aos consumidores e prometeu que continuará a desenvolver um compromisso wireless (sem fios), pois acredita que esse é o futuro.