ICPC: uma oportunidade de brain gain

Há hoje uma intensa competição global entre países, cidades e instituições pela organização de eventos internacionais de média/grande dimensão, já que as vantagens que daí advêm são assinaláveis, quer para as entidades organizadoras e stakeholders, quer para a comunidade.

Apesar da organização de eventos internacionais implicar um esforço ao nível do investimento, da gestão de recursos, do staff organizativo, da logística, do alojamento e da segurança das comunicações, gera um retorno significativo em notoriedade externa, dinamização económica, envolvimento social e intercâmbio de projetos, ideias e conhecimento.

Por vezes, o impacto não é direto nem mensurável, mas tem consequências estruturais a médio/longo prazo. Assim sucede com a captação de talento, fator crítico de competitividade da economia do conhecimento. A promoção de um país, cidade ou instituição enquanto território de atratividade é favorecida pela presença, em grandes fóruns, de pessoas qualificadas de vários pontos do globo, que testemunham, in loco, os méritos de quem e onde se organiza o evento.

Considerando tudo isto, a Universidade do Porto está bastante motivada por coorganizar a final mundial do 43.º International Collegiate Programming Contest (ICPC), entre 31 de março e 5 de abril, que concita o interesse na vanguarda científica e tecnológica mundial. Trata-se da maior, mais antiga e mais prestigiada competição internacional de programação informática, sendo a primeira vez que o torneio se realiza no nosso país e que conta com a participação de uma equipa nacional.

Estão previstos 1500 convidados internacionais, entre estes 400 estudantes de instituições de ensino superior de todo o mundo: jovens altamente qualificados, com especial talento numa área de grande potencial – a programação informática.

Trata-se de uma excelente oportunidade de promoção internacional do país, da cidade do Porto e da sua Universidade e de captação de talento, numa área onde existe um défice generalizado de recursos qualificados. Os programadores informáticos são muito procurados pelo mercado de trabalho global, uma vez que as competências digitais escasseiam nos países desenvolvidos e esta carência impede o cabal aproveitamento das tecnologias pelo tecido socioeconómico.

O ICPC 2019 é, portanto, um evento que potencia o brain gain. Isto se conseguirmos promover eficientemente as nossas vantagens competitivas: qualidade dos centros de I&D, dinamismo do ecossistema empreendedor, oportunidades de realização profissional, ambiente tech-friendly, mas também qualidade de vida, cultura, património, clima e segurança. No fundo, temos de saber projetar os nossos méritos sem deslumbramento, mas evitando quaisquer complexos de inferioridade.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico