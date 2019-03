Aproveite os últimos raios de sol — a chuva vai voltar

As temperaturas altas que têm marcado o início da Primavera vão começar a cair nos próximos dias. De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), este sábado registará céu nublado todo o território nacional e os aguaceiros regressam já no domingo. Terminam assim dias de Primavera com temperaturas acima da média que tinham levado o Governo a colocar o país em alerta de incêndio até este domingo.

No sábado, o céu estará mais nublado a Sul, sobretudo no Alentejo e no Algarve. Quanto às temperaturas, Lisboa atingirá os 24ºC de máxima e 10ºC de mínima, o Porto regista 21ºC de máxima e 8ºC de mínima. Em Faro, os termómetros marcam 22ºC de máxima e 13ºC de mínima.

No domingo regressam então os aguaceiros aos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Leiria, Coimbra e Braga. O céu estará nublado no restante território de Portugal continental. O termómetro marcará 22ºC de máxima e 12ºC de mínima em Lisboa, 23ºC de máxima e 10 de mínima no Porto e 20ºC de máxima e 14ºC de mínima em Faro.

Com o regresso da precipitação, volta também a esperança num mês de Abril mais húmido que possa reduzir os níveis de seca. Actualmente, mais de metade do território continental está sob seca moderada e 5% está em seca severa.

A próxima semana arranca com chuva ou aguaceiros em grande parte do interior Centro e Norte do país, acompanhados da possibilidade de trovoada. As temperaturas vão descer ligeiramente em todo o país.

Ao longo da semana, a chuva deverá chegar a Lisboa e ao Porto a partir de quarta-feira. Na capital, a precipitação poderá prolongar-se até ao final da semana.