O stress engorda, envelhece e desfeia. É óbvio que dá cabo da pele. Eu era miúdo e o grande dermatologista Juvenal Esteves gostava de me dar pequenas lições de vida que nunca mais esqueci.

Esta semana outro grande dermatologista, Paulo Filipe, ao saber pela Maria João que a minha psoríase anda desaparecida, perguntou logo se eu andava mais calmo.

Juvenal Esteves olhava para umas manchas que eu tinha nas mãos e dizia “isto são avisos. É a pele a avisá-lo para acalmar.” Para eu perceber comparava as inflamações a um fogo e o stress ao vento: quanto mais o vento soprava mais o fogo ardia.

Passei um dia inteiro na praia a ler e a ver a maré vazar e depois encher. Tinha-me esquecido do prazer da calma, da monotonia, do fazer horas para ter fome outra vez.

Não fui ver as tabelas da maré. Resisti. Aliás resisti a todos os meus impulsos do costume. Custou-me menos do que esperava. Normalmente sou um nervoso, um impaciente frenético, um entusiasta, um agitador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estou a aprender o que se calhar já toda a gente sabe – é uma frase inquietante que resume bem a minha vida.

Descubro que não se pode parar. Posso sentar-me e não mexer mais do que as folhas dum livro. E posso até pousar o livro na mesa e pôr-me a ver o mar. Acontece sempre muita coisa. O nosso olhar não consegue suspender-se, vai atrás do movimento e da cor, chega a descansar de tanto se cansar.

O stress também é um grande prazer – todos os exageros têm a sua graça. O stress ajuda-nos a dar importância ao que não tem. Engana-nos – e leva caro.