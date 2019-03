A inveja

A inveja deve ser um dos maiores defeitos dos portugueses. Ainda agora caiu o Carmo e a Trindade a propósito da nomeação de Ana Catarina Gamboa, esposa do ministro Pedro Nuno Santos para chefe do gabinete do amigo secretário de Estado Adjunto Duarte Cordeiro. Ora se estes invejosos parassem para pensar no reverso da medalha desta nomeação, chegavam à conclusão o quanto são injustos.

Será que sabem o sacrifício que este exemplar casal teve que fazer para aceitar aquela nomeação? É que se souberem que Ana Catarina, na opinião do marido, é uma “excelente profissional, pessoa de enorme competência e confiança” ter aceite um mísero ordenado de pouco mais de quatro mil euros mensais quando podia com aquelas qualidades auferir em qualquer lado o dobro ou o triplo, é ou não um enorme exemplo altruísta? Este povo ingrato vem para os blogues e noticiários despejar toda a raiva esquecendo-se que até o próprio BE e o PCP, partidos que não deixavam passar nada, calam-se pois também não se esquecem quem foi o grande arquitecto desta “geringonça” e segundo dizem o substituto de António Costa.

E se já bem chegava os portugueses serem invejosos, juntem-lhe então a discriminação e expliquem por só criticarem Pedro Nuno dos Santos quando toda a gente sabe que faz parte do ADN do PS este bonito e exemplar sentido de entreajuda dentro da família, e que todos nós até devíamos imitar, bastando para isso lembrar os laços familiares dentro deste Governo e dos empregos que Carlos César é o expoente máximo como grande patriarca.

Jorge Morais, Porto

A família

A controvérsia dos laços familiares entre os governantes do PS, não correu bem a ninguém. Marcelo chuta para Cavaco, Cavaco, com lapsos de memória, lá vai dando umas justificações e criticando; Costa que não gosta de ser criticado e não se importa de provocar até ao insulto, como já o fez na AR, ataca Cavaco até à escola primária, os familiares e amigos com bancos falidos, negócios pouco claros, tudo serve para enaltecer a pureza intocável do actual primeiro-ministro. Mas, António Costa, o senhor fez parte dum governo PS que deixou o país numa situação crítica, e, apesar da austeridade, Passos Coelho resolveu essa crise com a ajuda do povo que voltou a votar nele; e se o senhor é primeiro-ministro dum país em recuperação iniciada pelo anterior governo, é porque a legislação permite destes arranjos, pense nisso.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Amnésia no Banco de Portugal

Após ter assistido às intervenções dos reguladores do Banco de Portugal (BdP), relativamente às perdas na banca, nomeadamente na Caixa (CGD), pergunto: como é admissível que o BdP, representado por dois dos seus governadores, não se lembre das perdas da CGD, em quase duas décadas de regulação? É uma afronta que se use a falta de memória, como desculpa esfarrapada, para se fugir às responsabilidades na área da regulação. Como se pode avaliar a consciência de tão grande amnésia? Muito sinceramente, penso que os reguladores do BdP devem e podem ser responsabilizados por atitudes e comportamentos deste tipo.

José Alberto Ortigão de Oliveira, Porto