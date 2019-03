Tropas israelitas já mataram dois palestinianos nos protestos da Grande Marcha do Retorno

Pelo menos 40 mil palestinianos estão a manifestar-se em vários pontos da Faixa de Gaza, perto da barreira que marca a fronteira com Israel, assinalando o primeiro aniversário dos grandes protestos da Marcha do Retorno, que recordam as terras e as casas que foram forçados a abandonar quando foi criado o Estado hebraico, há 71 anos.

Segundo o ministério da Saúde da Faixa Gaza, controlada pelo movimento radical Hamas, dois manifestantes foram já mortos esta manhã pelas forças israelitas. Trata-se de um jovem de 17 anos e outro de 20. Há ainda 112 feridos, incluindo 26 crianças e oito mulheres diz o jornal israelita Jerusalem Post, citando a mesma fonte palestiniana.

Um porta-voz do exército israelita divulgou um vídeo em que são feitos avisos aos manifestantes palestinianos como o devem “guardar as vidas dos seus filhos”, relatou disse o Jerusalem Post. “Uma criança que atira pedras [às tropas israelitas] não é um herói” é outra das mensagens deste vídeo.

O exército de Israel usa gás lacrimogéneo, balas de borracha – e balas verdadeiras. Por isso nos protestos do ano passado morreram perto de 200 palestinianos, segundo as Nações Unidas. As munições verdadeiras são disparadas por um grande número de atiradores furtivos destacados para impedir qualquer aproximação à barreira de segurança na fronteira.

Os manifestantes atiram pedras, granadas e fazem grandes fogueiras com pneus para fazer um espesso fumo negro, para despistar os atiradores israelitas. Usam também papagaios de papel em chamas, para queimar os campos de cultivo de colonos judeus.

Neste sábado, vêem activistas palestinianos com coletes cor-de-laranja que tentam afastar os manifestantes da barreira, mas mesmo assim alguns chegam até lá. E isso, para os israelitas, é praticamente uma ameaça de terrorismo.

A Marcha do Retorno foi uma ideia para um protesto em Gaza feita numa rede social rapidamente adoptada pelos grupos palestinianos, do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, à rival Fatah, no poder na Cisjordânia, e que gerou uma onda de entusiasmo organizativo e um rastilho para um descontentamento latente entre milhares de habitantes do território. As agências internacionais e responsáveis do lado palestiniano e até israelita, não se cansam de avisar que o bloqueio israelita estão a criar uma crise humanitária que está a chegar a um ponto de ruptura.

O Direito de Retorno é o direito que os palestinianos reivindicam para os refugiados que fugiram ou foram expulsos quando foi criado o Estado de Israel, a 14 de Maio de 1948, e também para os seus descendentes, que hoje serão mais de cinco milhões. Em Gaza, dois terços dos quase dois milhões habitantes são refugiados. Mas para Israel, este retorno é inaceitável porque significaria uma alteração do equilíbrio demográfico e que os judeus poderiam ser uma minoria no Estado hebraico.

A marcha principal para reivindicar este direito será esta tarde, na cidade de Sakhnin, no Norte de Gaza.

Até agora, o Crescente Vermelho diz ter levado 59 manifestantes para hospitais na Faixa de Gaza, incluindo 13 feridos por balas reais. Muitos outros receberam tratamento em tendas erigidas em tendas junto à fronteira, diz o Ha’aretz