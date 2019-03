Novos passes trazem descontos de 75% em algumas ligações ao Porto

O programa de redução tarifária nos transportes do Tâmega e Sousa prevê descontos que rondam os 70% em algumas ligações de comboio e autocarro das sedes de concelho do território à cidade do Porto.

A comunidade intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa, que compreende 11 municípios (a maioria localiza-se no do Porto, mas Aveiro, Viseu e Braga também estão incluídos), é a que vai receber este ano a maior fatia do Orçamento do Estado no âmbito desta medida – cerca de 1,8 milhões de euros.

Segundo exemplos adiantados este sábado, em Baião, pelo presidente da CIM, Armando Mourisco, durante a apresentação do programa, o passe mensal para a ligação de autocarro entre Baião e o Porto custa agora 131 euros e vai passar a custar 40 euros (69% de desconto), quando a medida entrar em vigor, a 1 de Maio.

Se a viagem for de comboio, entre as mesmas localidades, o valor diminuirá dos 160 euros para os 40 euros (75% de desconto), disse o socialista Armando Mourisco.

O programa naquela CIM sediada em Penafiel prevê a implementação de um passe mensal para todo o território, com um custo máximo de 40 euros, no caso das ligações intermunicipais, e de 30 euros nas ligações no interior de cada concelho.

Na sessão foram deixados outros exemplos dos descontos previstos. As ligações em autocarro entre Resende e Penafiel custam actualmente 131 euros e passarão a 40 euros. As ligações de Cinfães a Amarante, com um custo actual de 138 euros, também passam a 40 euros, a partir de 1 de Maio.

Já as viagens de autocarro de Marco de Canaveses ao Porto baixarão dos 90 para os 40 euros. De comboio, a redução será ainda mais significativa, dos actuais 139 euros para os 40 euros.

“Esta é a melhor medida alguma vez apresentada em Portugal no domínio dos transportes públicos”, considerou o presidente daquela CIM.

Além dos passes mensais, estarão disponíveis títulos de 10 bilhetes pré-pagos, com uma redução de custo de 50%.

Também o autarca de Baião, o também socialista Paulo Pereira, deixou alguns exemplos do impacto positivo no plano nos transportes, nos principais centros urbanos do concelho mais interior do distrito do Porto.

As ligações entre Santa Marinha do Zêzere e a sede do concelho baixarão dos 72,5 euros para os 30 euros, e as de Ancede para Baião baixarão dos 50,50 euros para os 30 euros, indicou.

Na segunda-feira entram em vigor alterações nos tarifários dos transportes de várias comunidades intermunicipais e das duas áreas metropolitanas (Lisboa e Porto).

O Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) prevê que as 21 CIM recebam, através do Orçamento do Estado, um total de 23,2 milhões de euros para adoptarem medidas de redução tarifária nos transportes públicos nos respectivos territórios, e cada uma delas vai contribuir com 2,5 % da verba que lhes for transferida pelo Estado.

Aos municípios da CIM do Tâmega e Sousa vai caber comparticipar a medida com 45 mil euros.​

Costa: “Uma medida para todo o país”

Na apresentação do programa, o primeiro-ministro reforçou que a redução tarifária nos transportes “é mesmo uma medida para todo o país”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Em política, muitas vezes é preciso ver para crer. Depois de tantas vezes repetida a mentira de que a redução dos custos dos transportes era só para as cidades de Lisboa e Porto, ou, quando muito, para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, não há nada como estar aqui no coração do Tâmega e Sousa para ver que é mesmo uma medida para todo o país”, afirmou.

O chefe do Governo destacou também o facto de os autarcas de cada um dos municípios, de cada CIM e de cada área metropolitana poderem desenhar a sua rede de transportes em função das dinâmicas de desenvolvimento territorial.

“Quanto maiores oportunidades existirem de mobilidade no interior da CIM, menos dependentes estarão da centralidade da Área Metropolitana do Porto. Esse será um factor importante de atractividade, de modernização e de densificação das relações no espaço desta CIM”, concluiu.