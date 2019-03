Há todo um mundo para levar os miúdos nas férias da Páscoa

As interrupções lectivas são uma bênção para os miúdos. Para os pais que conseguem gozar férias na mesma alturas também – é uma oportunidade para fazer uma viagem, uma escapadinha, um roteiro que anda debaixo de olho há já muito tempo. Para os pais que não podem meter férias, são um problema – as escolas fecham, é preciso garantir que há actividades, de preferência que façam bem mais do que mantê-los entretidos e ocupados. Aqui deixamos algumas sugestões, de Norte a Sul do país, com a preocupação de responder a (quase) todos os gostos. E a quase todas as carteiras e necessidades. Desde campos de férias com estadia incluída, até programas de um, três ou quinze dias, passando por actividades de três horas ou de dia inteiro. É só escolher.

Campos de férias Roda Viva

Fica em Almoçageme, na Casa da Praia Grande, a 45 minutos de Lisboa e muito perto da serra de Sintra. Estes campos de férias são perfeitos para as crianças praticarem a autonomia e exercitarem o físico até ao cansaço – mas sem chegarem à exaustão, que andam por lá sempre monitores atentos. Estão previstas actividades como slide e arvorismo, há tardes de praia, jogos na lama, compras no mercado e confecção de refeições. As prioridades são os gostos e interesses das crianças, mas também as suas capacidades (necessidades especiais são aceites e bem-vindas). Há uma panóplia de interesses à escolha, e a única que já se sabe que está restrita e fechada no horário é a “hora do telemóvel”, entre as 19h45 e as 20h15. O resto é para jogar, saltar, descobrir. Os grupos são desenhados consoante as idades. E a certeza, no final, é que trarão de lá novos amigos.

Foto DR

Idades: 6 – 17 anos

6 – 17 anos Datas: 8-12 Abril

8-12 Abril Preço : 235/€ participante/semana 5 dias

: 235/€ participante/semana 5 dias Site

Cursos para programadores e youtubers

Se não podes contra eles, tem a certeza de que sabem tirar partido das ferramentas que usam. Pode ser um pensamento deste género por trás do progenitor que inscreve os filhos nas actividades de férias da Happy Code, uma escola de programadores, com cursos para vários gostos e idades. Há várias escolas no país (Braga, Maia, Porto, Lisboa, Oeiras, Cascais), e variadíssimas propostas, com programas de dia completo, ou de apenas manhã ou tarde. Os cursos duram uma semana ou duas, e vão desde aprender a programar e criar jogos dentro do Roblox ou Crafts dentro do Minecraft, ou a fazer um canal de YouTube.

Idades: 7 – 17 anos

7 – 17 anos Datas: 8-12 / 15 a 18 Abril

8-12 / 15 a 18 Abril Preço: Desde 125€ por uma semana de actividades durante a manhã ou a tarde até aos 360€ por duas semanas o dia inteiro

Desde 125€ por uma semana de actividades durante a manhã ou a tarde até aos 360€ por duas semanas o dia inteiro Site

A nossa vida dava um filme

A vida de Calouste Gulbenkian dava um filme, com tanta viagem, gostos peculiares, peripécias e curiosidades. Mas não daria a vida de cada um de nós um filme? Daria pois, até as curtas vidas de crianças entre os 12 e os 15 anos. E nos programas organizados pela Fundação Calouste Gulbenkian poderão perceber como se faz esse guião. Claquete na mão! Luz, câmara, acção!

Idades: 12-15 anos

12-15 anos Datas: 8-12 Abril

8-12 Abril Preço: 95€

95€ Site

Planear uma viagem a Londres…. em inglês

Há muitas certezas na vida e uma delas é a de que, mais cedo ou mais tarde, havemos de ir a Londres. E o melhor é planear a viagem já. Nas escolas Helen Doron, o inglês é ensinado segundo um método que parece lúdico, mas é pedagógico e académico. No final os miúdos aprendem a língua enquanto brincam. Na Helen Doron Porto-Foz as propostas para as férias da Páscoa passam pela preparação dessa futura incursão a Londres, descobrir as atracções a visitar, os museus imperdíveis, perceber a pontualidade britânica e o ritual do chá das cinco. Os cursos destinam-se a alunos regulares mas também a não alunos, e aos que já têm conhecimentos da língua ou aos que irão ter o primeiro contacto com o idioma. Os programas podem ser de dia completo ou apenas de manhã.

Foto DR

Idades: + 4 anos

+ 4 anos Datas: 8-12 Abril

8-12 Abril Preço: 80€ (manhãs)/ 125€ (dia completo)

80€ (manhãs)/ 125€ (dia completo) Site

Inventores e patentes

Há sempre tecnologia, mas também há muita arte. Há, sobretudo, criatividade e nós bem sabemos o quanto ela pode ser importante em tudo o que fazemos na vida. Nas férias da Páscoa, os centros The Inventores (funcionam em Faro, Funchal, Leiria, Lisboa, Oeiras e Porto) têm propostas muito variadas, desde criar um piano a desafiar as nossas limitações físicas com a construção de um braço biónico. Pode optar por adquirir dias avulso, pack de três dias ou a semana inteira. E é possível comprar pacotes de refeição pagos à parte (4,50€ por dia).

Idades: 7-12 4 anos

7-12 4 anos Datas: 8-12 Abril; 15-17 Abril

8-12 Abril; 15-17 Abril Preço: 1 dia - 50€ ; 5 dias - 159 €

1 dia - 50€ ; 5 dias - 159 € Site

Ser um ranger no Zoo

É possível que eles ainda sejam novos, que o tempo seja curto ou que o orçamento não chegue – enfim, que não seja para já possível organizar um safari em África ou uma expedição no oceano. Mas já está mais do que na hora de passar umas férias da Páscoa a brincar aos rangers no jardim zoológico e aprender o que é mais importante sobre a vida selvagem: é preciso conhecê-la, respeitá-la. “Uma excelente oportunidade para aprender e contribuir para transformar o nosso planeta num sítio melhor para viver”, diz a organização do Jardim Zoológico de Lisboa. Não há como não concordar. Cada dia há um tema diferente, organizado por animadores de educação ambiental, que permitirão aprofundar conhecimentos sobre os vários grupos de animais, desde os répteis aos mamíferos, passando pelas aves e sem esquecer as espécies mais ameaçadas.

Foto DR

Idades: 3- 16 anos

3- 16 anos Datas: 8- 12 Abril; 15-18 Abril; 18 e 22 Abril

8- 12 Abril; 15-18 Abril; 18 e 22 Abril Preço: 45€ ; 5 dias: 190 €

45€ ; 5 dias: 190 € Site

Os ovos do Oriente

Não há ferias sem coelhinhos da Páscoa e sem ovos de chocolate. Ninguém percebe como é que ovos e coelhos se misturam, mas também não é isso que a Fundação Oriente se propõe resolver, apesar de prometer tirar alguns coelhos da cartola. Promete também falar de ovos Fabergé, e esta tradição já vem lá do tempo dos czares e czarinas, ou de técnicas como cloisonné. inventada pelos bizantinos mas caprichada pelos chineses: pegar num objecto de metal e decorá-lo com um conjunto de finos fios dourados. Os ateliers estão organizados por idades: os mais novinhos de manhã, entre as 10h e as 13h; os mais velhos das 14h30 às 17h.

Idades: 4-6 / 7-10 anos

4-6 / 7-10 anos Datas: 8 - 12 Abril; 15-17 Abril

8 - 12 Abril; 15-17 Abril Preço : 10€

: 10€ Site