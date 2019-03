Torre Eiffel em imagens: a obra efémera que se tornou a assinatura de Paris

É o monumento mais visitado em França e o principal símbolo da capital – se não mesmo do país. A Torre Eiffel começou a ser construída a 28 de Janeiro de 1887 e as obras terminaram dois anos, dois meses e cinco dias depois, a 31 de Março de 1889 – faz 130 anos neste domingo. No dia da inauguração, subiram-se os quase 1700 degraus e hasteou-se a bandeira de França no topo. “A bandeira francesa é a única a ter uma haste de 300 metros”, escrevia Gustave Eiffel, o criador que emprestou o nome à torre que se tornou símbolo de Paris e de França.

Com 300 metros de altura, chegou a ser a edificação mais alta à face da Terra. A inauguração oficial só aconteceu a 15 de Maio de 1889, dia de abertura da exposição.

Ao longo dos anos, serviu como local de turismo, lazer ou até protestos – desde agricultores, ambientalistas ou Coletes Amarelos – e foi sofrendo alterações. Um dos últimos pisos era utilizado para fazer experiências científicas – com barómetros, pára-raios, um laboratório de meteorologia e até um escritório reservado a Gustave Eiffel para fazer observações astronómicas. Era para ter sido uma torre efémera, a porta de entrada para a Exposição Universal de Paris de 1889 – que seria destruída 20 anos depois da sua inauguração –, mas foi precisamente a utilidade científica que acabou por a salvar.