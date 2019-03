Retratos da Cova da Moura: "As pessoas podem ser pobres aqui, mas têm grandes corações"

Há bolos, restaurantes, santos católicos, rap, sorrisos, sonhos e luta. É o bairro da Cova da Moura, na Amadora, visto pelo fotógrafo da Reuters Rafael Marchante. Nasceu depois do 25 de Abril de 1974, com o regresso dos primeiros retornados das ex-colónias portuguesas e a chegada de pessoas oriundas dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), sobretudo de Cabo Verde – há quem diga que a Amadora é a maior cidade cabo-verdiana do mundo.