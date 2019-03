Sérgio Conceição: “Fomos justíssimos vencedores”

Depois da vitória sofrida do FC Porto, por 2-3, sobre o Sp. Braga, Sérgio Conceição diz que, na sua opinião, os portistas foram “justíssimos vencedores”, admitindo, porém, que os “dragões” começaram mal ambas as partes do encontro deste sábado.

“Antes de mais, percebemos que foi uma partida interessante, com muitos golos. Foi um jogo entre duas das melhores equipas do campeonato. Sabíamos — pelo que o Abel disse na antevisão — que o Sp. Braga poderia mudar alguma coisa no que era a postura da equipa, e isso veio-se a confirmar. Não entrámos bem nos primeiros dez minutos das duas partes. Depois [de sofrermos os golos] tivemos bola e iniciativa. Faltou-nos um bocadinho de mobilidade. As substituições feitas foram sempre a pensar em ganhar e ir atrás do prejuízo, o que não fácil frente a uma equipa como o Sp. Braga”.

O técnico portista diz que a postura aguerrida da equipa lhe agradou, garantindo que o estado de espírito é o melhor para a recta final da temporada: “Estamos completamente focados neste final de época. Os jogadores estão satisfeitos com o nosso desempenho. Estamos nos quartos, numa competição que estamos por cima e continuamos na frente com o Benfica. É bom saber que já terça-feira temos outro desafio aqui, bastante difícil. O estado de espírito é bom, baseado no nosso trabalho. Este jogo já acabou, temos que olhar para o próximo.”

Abel Ferreira: “Disse-lhe que também queria ganhar o jogo”

Por sua vez, o treinador do Sp. Braga abordou a expulsão aos 73 minutos. Numa altura em que Casillas exasperava para receber uma bola de modo a colocá-la rapidamente em jogo, Jorge Sousa decidiu ir ao banco dos “arsenalistas” dar uma palavra aos elementos da equipa técnica. “Vou ser claro e directo. É bem audível o que ele diz. ‘Não há bolas e vou dar sete minutos de desconto’. Eu disse-lhe que também queria ganhar o jogo. Depois deu-me ordem de expulsão”, explica.

No que diz respeito à análise do jogo, o treinador bracarense assegura que, apesar da derrota, se sente orgulhoso do trabalho desenvolvido pelo plantel. E aproveitou, ainda, para elogiar o FC Porto de Sérgio Conceição: “Fizemos um grande jogo, fechámos os caminhos do nosso adversário. O FC Porto conseguiu fazer golos num canto e dois penáltis. Esta equipa é uma das melhores da história do FC Porto, pela experiência e qualidade dos jogadores. Tivemos as nossas oportunidades, estivemos em vantagem. O FC Porto fez o 2-2 num penálti muito duvidoso, mas o senhor Jorge Sousa não teve dúvidas. Volto a referir: foi um jogo muito bem conseguido. Tenho a certeza absoluta que eu saio [desta partida] melhor treinador.”

Foto Abel Ferreira foi expulso na segunda parte José Coelho / LUSA