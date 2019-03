Miguel Oliveira parte em 14.º no GP Argentina

O piloto português Miguel Oliveira garantiu este sábado o 14.º lugar da grelha de partida no Grande Prémio da Argentina de MotoGP, que se disputa amanhã, às 19 horas de Portugal continental.

Depois de ter registado o 16.º tempo nos treinos livres e ter ficado impossibilitado de discutir os primeiros lugares da grelha, com os pilotos mais rápidos, Miguel Oliveira foi o quarto da sessão de qualificação dos mais lentos, com 1m39,298s.

Miguel Oliveira esteve, mesmo, na iminência de obter o terceiro melhor tempo, mas foi batido por Aleix Espargaró (Aprilia), já no final. Entre os pilotos da KTM, Miguel Oliveira obteve o segundo registo, superando Johan Zarco (18.º) e Hafizh Syahrin (21.º). O português foi ainda o segundo melhor entre os “rookies”, à frente de Francesco Bagnaia (17.º) e Joan Mir (19.º).

Marc Márquez, campeão do mundo, conquistou a “pole position”, a quinta em seis anos em Termas de Rio Hondo.

Excelente qualificação por parte de @_moliveira88 que ficou apenas a +0.081s da Q2! ���������� P14 1’39.298 Great qualifying from @_moliveira88 that stood only +0.081s from Q2. ���������� P14 1’39.298 #SomosTodosMiguel #VamosMiguel #Turma88 #NextLevel #ArgentinaGP pic.twitter.com/ri37KQ0jzc

Here come the KTMs! ��@polespargaro jumps into the top 2 with @_moliveira88 hot on his heels! ��#ArgentinaGP ���� pic.twitter.com/lIMEX1G07H