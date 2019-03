Manchester United sobe aos lugares de Champions

Poucos dias depois de ter anunciado Ole Gunnar Solskjaer como treinador para as próximas temporadas, o Manchester United voltou neste sábado a um lugar de apuramento directo para a Liga dos Campeões, triunfando em Old Trafford sobre o Watford por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Premier League inglesa.

Este triunfo deixou os “red devils” em quarto lugar, com 61 pontos, mais um que o Arsenal, e em igualdade pontual com o Tottenham, sendo que as duas equipas londrinas ainda irão jogar nesta jornada – os “spurs” vão a Anfield jogar com o Liverpool neste domingo, os “gunners” recebem na segunda-feira o Newcastle.

Frente a uma das equipas-sensação da temporada em Inglaterra, o United chegou à vantagem aos 29’, com um golo de Marcus Rashford, mas só conseguiu chegar ao segundo golo aos 72’, por Martial. O Watford ainda conseguiu reduzir aos 90’, por Doucuré e o United ficou em suspenso durante a compensação, mas conseguiu segurar mais uma vitória, a 15.ª em 20 jogos, para além de ter conseguido interromper uma série de duas derrotas seguidas.

Quem ficou a respirar melhor neste sábado foi o Burnley, que triunfou sobre o Wolverhampton Wanderers por 2-0. A formação orientada por Sean Dyche esteve praticamente o jogo todo no comando, inaugurando o marcador logo aos 2’, com um autogolo de Conor Coady, num lance muito confuso que envolveu Rui Patrício. Aos 77’, Dwight McNeil fechou a contagem para a equipa da casa, confirmando a derrota da formação orientada por Nuno Espírito Santo, que teve Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Ivan Cavaleiro no “onze” – Hélder Costa entrou na segunda parte.