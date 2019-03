Golo de Seferovic mantém Benfica na liderança da Liga

O Benfica superou com sofrimento q.b. o Tondela, na 27.ª jornada (1-0), e manteve a liderança do campeonato em igualdade pontual com o FC Porto (66 pontos). No Estádio da Luz, o golo decisivo chegou aos 84’, numa altura em que os “encarnados” já arriscavam tudo.

Foi um cruzamento de Grimaldo a que Seferovic correspondeu, de cabeça, da melhor forma. O suíço foi lançado no segundo tempo, já depois de André Almeida e Jonas terem visto serem invalidados lances em que a bola entrou na baliza do Tondela (um por fora-de-jogo, o outro por mão na bola).

O Tondela criou algum embaraço à defesa “encarnada” em transições ofensivas, graças à velocidade de Murillo e de Xavier (que ainda obrigou Vlachodimos a uma grande defesa), mas não conseguiu pontuar e continua no antepenúltimo lugar, ainda em zona de despromoção.