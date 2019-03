FC Porto passa teste da liderança em Braga

O FC Porto recuperou duas vezes de um resultado adverso e isolou-se provisoriamente na liderança do campeonato, graças a um triunfo por 2-3 em Braga, na 27.ª jornada. Soares, que já tinha marcado aos minhotos na primeira volta, voltou a ser decisivo.

O Sp. Braga aproveitou duas hesitações fatais de Casillas, que cumpriu o 150.º jogo com a camisola do FC Porto, para poder defender com maior conforto a estratégia delineada por Abel Ferreira, a contrariar a tese de que teria de arriscar tudo se quisesse entrar na discussão do título de campeão. Os minhotos optaram por uma postura cautelosa, reforçada pela vantagem conquistada por Wilson Eduardo (5'), no primeiro erro do guarda-redes espanhol, que ficou a pedir fora-de-jogo do internacional angolano, perdendo o tempo de reacção necessário para anular um remate defensável.

O FC Porto apertou o cerco, mas antes de Soares (26') igualar não foi capaz de criar verdadeiras situações de golo. Mais uma vez, um lance de bola parada, com Felipe a antecipar-se e Soares a completar de cabeça na frente de Tiago, fez a diferença para os “dragões”.

O Sp. Braga terminou a primeira parte em dificuldade, mas foi compensado com nova falha de Casillas, com Pepe, Felipe e Militão como cúmplices num lance caricato que Murilo (47') converteu no 2-1. O FC Porto, já com Brahimi em campo, voltava a ter que anular uma desvantagem comprometedora para as aspirações no campeonato.

O empate acabaria por nascer de uma falta na área de Tiago, com Claudemir a tocar Militão num lance ratificado pelo VAR. Alex Telles colocou (69’ g.p.) os “dragões” de novo no trilho, apesar de ter sido forçado a abandonar, lesionado, na sequência do remate que carimbou o 2-2.

Sérgio Conceição apostou então em Fernando Andrade e o brasileiro protagonizou o lance do segundo penálti cometido por Claudemir, com Soares (79') a passar os portistas para a frente do resultado.