Sem Cristiano Ronaldo, Moise Kean decidiu

A Juventus regressou aos triunfos na Liga italiana, obtendo a 25.ª vitória em 29 jornadas da competição. Na recepção ao Empoli, e sem poder contar com Cristiano Ronaldo, a contas com a lesão que contraiu ao serviço da selecção portuguesa, os “bianconeri” contaram com a coqueluche Moise Kean.

Frente a uma equipa que surge imediatamente acima da zona de despromoção, a Juventus mostrou-se pouco inspirada, mas um lance do jovem avançado Moise Kean bastou para decidir o encontro.

Lançado por Massimiliano Allegri aos 69’, o avançado de 19 anos fez o único golo da partida aos 72’: a assistência foi de Mandzukic e Moise Kean disparou sem hipóteses para o guarda-redes do Empoli.

A Juventus passou a somar 78 pontos na Liga italiana, mais 18 do que o segundo classificado Nápoles, que no domingo visita a Roma, quinta classificada.