Bruno Fernandes lança Sporting para o terceiro lugar

Depois de algumas dúvidas quanto à sua disponibilidade e utilização, Bruno Fernandes foi o herói do Sporting em Trás-os-Montes, ao lançar as bases de uma vitória por 1-3 sobre o Desportivo de Chaves, em jogo da 27.ª jornada da liga portuguesa.

Com esta vitória, os “leões” subiram ao terceiro lugar da classificação, agora com 58 pontos, os mesmos que o Sp. Braga - derrotado em casa pelo FC Porto - mas com vantagem no confronto directo.

Não foi um jogo nada fácil para a formação orientada por Marcel Keizer, que até começou bem o jogo. Aos 24’, Luiz Phellype fez o seu primeiro golo ao serviço do Sporting, numa concretização fácil à boca da baliza após cruzamento de Ristovski.

Apesar da expulsão aos 51’ de Jefferson (viu o segundo amarelo por falta sobre Gudelj), a formação orientada por José Mota nivelou o marcador, por André Luís, aos 60’. Bruno Gallo conseguiu meter uma bola longa à entrada da área “leonina”, onde estava o brasileiro, que fintou Renan Ribeiro e marcou o empate.

Quando os “leões” já pareciam desesperados por um golo, o salvador acabou por ser o mesmo de sempre. Acuña fez um cruzamento largo para a entrada da área flaviense e Bruno Fernandes, de primeira, bateu o guarda-redes Ricardo, que tinha entrado pouco tempo antes para substituir o lesionado António Filipe.

Até ao final, já não houve mudanças no marcador, mas os últimos minutos foram bastante confusos - e isso ajudou a que se jogassem mais 11 minutos para lá dos 90’. O árbitro Manuel Mota deu ordem de expulsão a Maras por falta sobre Raphinha, mas acabou por reverter essa decisão e expulsar antes Ristovski por uma falta cometida no lance anterior sobre Niltinho.

Já no último lance do jogo, Luiz Phellype bisou no jogou e deu outra margem ao triunfo “leonino”.