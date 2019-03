Borussia volta a isolar-se na liderança da Bundesliga

O Borussia Dortmund voltou a isolar-se na liderança da Bundesliga, com dois pontos de vantagem sobre o Bayern Munique, e a uma semana do embate entre as duas equipas.

Dois golos de Paco Alcácer, já no período de compensação, deram ao Borussia o triunfo na recepção ao Wolfsburgo (2-0). Já o Bayern não foi além do empate (1-1) na visita ao Friburgo. Os bávaros estiveram a perder – Lucas Höler adiantou os anfitriões logo aos três minutos – mas Robert Lewandowski restabeleceu a igualdade ainda durante a primeira parte.

A liderança da Bundesliga volta a pertencer ao Borussia, que comanda isolado com 63 pontos, mais dois do que o Bayern. Dentro de uma semana as duas equipas defrontam-se em Munique, num jogo decisivo para as contas do título.