Madeira SAD repete presença nas meias-finais da Taça Challenge

O Madeira SAD apurou-se neste sábado, pelo segundo ano seguido, para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao empatar (26-26) com os finlandeses do Dicken, fazendo valer a vitória alcançada na primeira mão dos “quartos”.

Há uma semana, no Funchal, o conjunto madeirense bateu por 28-27 o adversário, com o golo da vitória a surgir nos derradeiros segundos, pelo que a igualdade em Helsínquia foi suficiente para que o conjunto insular seguisse em frente na prova.

No Madeira SAD, que chegou ao intervalo a vencer por 12-10, destacaram-se Elias António e Elledy Semedo, ambos com sete golos marcados, mas também Pedro Peneda, que “facturou” por seis vezes e teve uma percentagem de acerto de 85%.

O conjunto madeirense volta a marcar presença nas meias-finais da prova, depois de já o ter conseguido na época passada, tendo sido eliminado nessa fase pelos gregos do AEK de Atenas.