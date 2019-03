Benfica e Sporting a um triunfo da final do campeonato

O Benfica e o Sporting deram neste sábado mais um passo seguro rumo à final do play-off do campeonato nacional de voleibol.

Depois de se terem imposto no primeiro encontro da eliminatória (à melhor de cinco), os “encarnados” voltaram a bater, agora no pavilhão da Luz, os açorianos da Fonte do Bastardo, por 3-1 (24-26, 31-29, 25-12, 25-14).

Já os “leões” superiorizaram-se novamente ao Sp. Espinho, desta feita no pavilhão João Rocha, também por 3-1 (21-25, 25-21, 25-20, 25-20).

Com uma vantagem de 2-0 nestas meias-finais, os dois rivais de Lisboa poderão confirmar já no domingo o acesso à final, para discutirem o título, caso voltem a triunfar sobre os mesmos adversários, em jogos marcados para as 16h.