Atlético de Madrid goleia Alavés

O Atlético de Madrid venceu este sábado, por 4-0, no reduto do Alavés, com dois golos em cada parte, e reforçou o segundo lugar da Liga espanhola, a 10 pontos do líder FC Barcelona, após 27 jornadas.

Os “colchoneros” resolveram o encontro nos primeiros 11 minutos, com um primeiro golo do médio Saúl Níguez (5’) e outro do avançado Diego Costa. Na segunda parte, o conjunto comandado por Diego Simeone aumentou a vantagem (59’), pelo avançado Álvaro Morata, e fechou a contagem pelo médio ganês Thomas (84’).

Os madrilenos passaram a somar 59 pontos, contra 69 do líder FC Barcelona, que bateu em casa o Espanyol, no dérbi da cidade, por 2-0, graças a um “bis” do argentino Lionel Messi.

Na luta pela permanência, o Villarreal esteve a vencer fora o Celta de Vigo, por 2-0, com golos de Ekambi e Alfonso, mas os locais deram a volta (3-2), com um “bis” de Iago Aspas e um golo de Max Gomez.