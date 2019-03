No Texas, um duelo inédito entre Tiger e Rory

Rory McIlroy e Tiger Woods defrontam-se hoje no encontro mais esperado dos oitavos-de-final do WGC-Dell Technologies Match Play, da série World Golf Championships, que decorre no Austin Country Club, Texas. A partida começa às 8h30 locais (13h30 em Lisboa).

É um duelo entre o jogador mais “quente” do momento e o mais célebre. O norte-irlandês Rory McIlroy vem da sua vitória no The Players Championships e este ano nunca terminou abaixo dos seis primeiros. De 29 anos, é o n.º 4 mundial e para chegar aos “oitavos” do “Dell” venceu o Grupo 4 batendo os seus três adversários (Justin Harding, Matthew Fitzpatrick e Luke List) sem nunca ter estado em desvantagem. Três pontos, portanto.

O californiano Tiger Woods, vencedor em 2004, 2008 e 2013, 43 anos, n.º 13 mundial, 80 vitórias no PGA Tour e 14 majors no palmarés, venceu o Grupo 13 com mais dificuldade: bateu Patrick Cantlay a fechar e beneficiou da derrota de Brandt Snedeker (com quem perdera na quinta-feira) frente a Aaron Wise. Somou dois pontos, Cantlay e Snedeker ponto e meio. Se Snedeker tivesse empatado com Wise, haveria lugar a play-off com Tiger.

Embora já tenham jogado na mesma formação em 18 ocasiões, esta é a primeira vez que Tiger e Rory se vão defrontar em match play. Nem na Ryder Cup isso alguma vez aconteceu, por incrível que pareça.

A última vez que jogaram no mesmo grupo foi em Setembro do ano passado, na última volta do The Tour Championship, no East Lake Golf & Country Club, em Atlanta, Georgia. Tiger liderava com três de vantagem, finalizou com 71 contra o 74 do rival, conquistando assim a sua primeira vitória desde 2013.

“Só espero dar mais luta do que em Atlanta o ano passado”, disse McIlroy. “Tenho a certeza de que vai ser emocionante para nós. Sinto-me bem com o meu jogo. Joguei bem o ano todo e continuo a fazê-lo esta semana.”

Tiger: “Jogámos torneio juntos, lutámos até ao fim um contra o outro, mas nunca numa situação de match play, pelo que vai ser divertido.”

Os 64 participantes do Dell Match Play foram divididos por 16 grupos de quatro jogadores, que jogaram entre si todos contra todos. O primeiro de cada grupo no final da jornada de sexta-feira seguiu em frente para o fim-de-semana.

Sábado de manhã jogam-se os “oitavos”, de tarde as “quartos”. No domingo de manhã, as “meias” e depois há a final e o match para atribuição do terceiro lugar, entre os semi-finalistas vencidos.

Os restantes encontros para esta manhã são os seguintes, sendo que entretanto foram já eliminados vários top-10 mundiais: Dustin Johnson (1.º) , Brooks Koepka (3.º), Justin Thomas (5.º), Bryson DeChambeau (6.º), Jon Rahm (8.º) e Xander Schauffele (9.º).

Kevin Na (EUA) – Justin Rose (Inglaterra)

Francesco Molinari (Itália) – Paul Casey (Inglaterra)

Louis Oosthuizen (África do Sul) – Marc Leishman (Austrália)

Hao Tong Li (China) – Kevin Kisner (EUA)

Lucas Bjerregaard (Dinamarca) – Henrik Stenson (Suécia)

Tyrrel Hatton (Inglaterra) vs. Matt Kuchar (EUA)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Brande Grace (Austrália) vs. Sergio Garcia (Espanha)

Veja mais em www.golftattoo.com