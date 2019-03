Seferovic livrou Benfica de uma pedra no sapato chamada Tondela

Não foi sem dificuldade que o Benfica superou o Tondela (1-0) e manteve a luta ombro a ombro com o FC Porto pelo título de campeão. A equipa de Bruno Lage teve pela frente um adversário duro de roer, mas contou com o regresso de Seferovic aos golos para resolver uma partida que se ia tornando cada vez mais complicada à medida que os minutos passavam. Os “encarnados” conseguiram responder ao triunfo dos “dragões” em Braga, e até deu para a estreia de Taarabt ao serviço da equipa principal do Benfica, três anos e dez meses após o anúncio da sua contratação.

Obrigado a ganhar para não deixar fugir o FC Porto, o Benfica entrou em campo a todo o gás. Mesmo com Seferovic a reentrar nas contas, Bruno Lage preferiu apostar precisamente no mesmo “onze” que alinhara de início na goleada ao Moreirense (0-4), e os “encarnados” não deixaram respirar o Tondela nos primeiros 15 minutos. Rafa rematou cruzado, centímetros ao lado do poste (8’), João Félix em boa posição não conseguiu o melhor desvio (10’), André Almeida atirou para dentro da baliza, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo de Jonas no lance (12’), e Cláudio Ramos brilhou perante Rafa, que surgiu isolado (15’).

Positivo/Negativo Positivo Seferovic O suíço regressou após lesão e foi lançado por Bruno Lage logo ao intervalo. Seria ele o herói da noite, com um golo que resolveu um jogo que estava a tornar-se complicado para o Benfica.

Positivo Vlachodimos e Cláudio Ramos É verdade que um teve mais trabalho do que o outro, mas ambos os guarda-redes fizeram boas exibições na Luz. Vlachodimos disse presente quando foi colocado à prova, e Cláudio Ramos conseguiu com várias boas defesas adiar o golo “encarnado”. Negativo Tondela O clube que luta para fugir à zona de despromoção apresentou-se na Luz disposto a jogar de igual para igual, não abdicando de trocar a bola a partir de trás. A equipa de Pepa resistiu no período de maior fulgor do Benfica e ainda criou situações para assustar Vlachodimos.

Após este período de enorme turbulência, o Benfica acalmou e o Tondela também começou a conseguir fechar melhor os espaços no seu sector recuado. O domínio continuava a ser “encarnado”, com os visitantes à espreita do contra-ataque, mas as situações de golo escasseavam.

Era preciso mais e melhor, e Bruno Lage decidiu mexer ao intervalo: tirou Samaris para lançar Seferovic, mas até foi o Tondela a entrar mais perigoso no segundo tempo, com Jhon Murillo a arrancar disparado rumo à área de Vlachodimos e a colocar a bola na redes (48’), num lance invalidado por fora-de-jogo.

Na resposta, dois minutos depois, o Benfica também introduziu a bola na baliza adversária. Jonas foi o autor do remate, mas o lance foi invalidado após consulta ao videoárbitro, por mão de André Almeida na jogada que deu origem ao lance.

Os minutos passavam e a urgência instalava-se para o Benfica, mas era o Tondela que estava mais atrevido, com Xavier a obrigar Vlachodimos a uma excelente defesa (73’). Os “encarnados” voltaram a dar sinal de vida num grande remate de Jonas, que obrigou Cláudio Ramos a aplicar-se para evitar o golo (81’).

Mas o internacional português só estava a adiar a festa na Luz: Seferovic, de cabeça após cruzamento de Grimaldo, fez o 1-0 que mantém o Benfica na corrida pelo título. Patrick ainda teve o empate nos pés, aos 90+4’, mas deixou escapar a oportunidade. E o Tondela continua com a vida complicada.