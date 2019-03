Bruno Fernandes lança Sporting para o terceiro lugar

Bruno Fernandes é para o Sporting aquele amigo que não deixa o seu amigo fazer disparates como perder pontos em casa do penúltimo classificado. BF tem sido, usando o acrónimo da expressão inglesa “best friend forever”, o BFF dos “leões” e de Marcel Keizer e a dinâmica dessa relação voltou a ficar bem presente neste sábado, em Trás-os-Montes, em que o médio lançou os “leões” para um triunfo por 1-3 sobre o Desportivo de Chaves e para o terceiro lugar do campeonato, aproveitando em pleno a derrota do Sp. Braga ao início da tarde frente ao FC Porto.

Foram duas semanas de muitas dúvidas se Bruno Fernandes estaria disponível, se Keizer o iria poupar em Chaves a pensar no decisivo jogo a meio da semana para a Taça, com o Benfica, mas, se estava limitado, não se notou nada. O médio “leonino” esteve ao seu nível normal, que é o mesmo que dizer, é ele que faz a diferença. E essa diferença ficou bem marcada na jogada do primeiro golo do Sporting, que estava, até então, com dificuldades em transformar em perigo o seu domínio do jogo.

Positivo/Negativo Positivo Bruno Fernandes É repetitivo dizer que é o jogador mais decisivo do Sporting, mas aqui fica: é o jogador mais decisivo do Sporting. Mais um golo (o 14.º no campeonato, tal como Dost) e participação nos outros dois.

Positivo Luiz Phellype Estreou-se a marcar pelo Sporting com dois golos. O primeiro foi só encostar, o segundo já exigiu alguma técnica.

Positivo André Luís Marcou um golo e esteve perto de marcar outro. Negativo William Não só não criou perigo na frente (a sua principal função, já que é avançado), como abriu bastantes buracos a defender.

Aos 24’ bastou um toque de Bruno Fernandes para deixar a bola bem redonda para Ristovski junto à linha de fundo. O macedónio fez um cruzamento rasteiro e Luiz Phellype só teve de empurrar para a baliza. Era o primeiro golo (e não seria o último) do avançado brasileiro recrutado ao Paços de Ferreira e que voltava a ocupar o lugar do lesionado Bas Dost, mas o verdadeiro desequilíbrio tinha sido criado pelo capitão.

O que até estava a ser um jogo competitivo pareceu ficar mais para o lado do Sporting quando uma entrada imprudente de Jefferson sobre Gudelj aos 51’ levou o árbitro a mostrar ao médio brasileiro do Chaves o segundo amarelo e respectivo vermelho. O Sporting acomodou-se com a superioridade numérica e com a vantagem mínima e os homens de José Mota não baixaram os braços. Resultado? O empate aos 60’, com Bruno Gallo a meter uma bola em André Luís. Coates ficou fora do lance e o avançado brasileiro fez o 1-1 com o toque de habilidade a tirar Renan do caminho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E assim, num jogo que parecia estar sob o seu controlo, o Sporting entrou em pânico. Menos Bruno Fernandes, claro, que devolveu os “leões” à liderança do marcador da forma mais Bruno Fernandes possível. Após bailar frente a um adversário, Acuña fez um cruzamento largo e Bruno rematou de primeira, sem deixar a bola bater no chão, e a bola só acabou dentro da baliza de Ricardo, que tinha entrado pouco antes para o lugar do lesionado António.

Os “leões” voltavam ao comando do marcador e de lá não sairiam, mas ainda houve tempo para algum drama e mais um golo. Aos 90’, Maras viu cartão vermelho por ter travado a progressão de Raphinha, mas Manuel Mota, aconselhado pelo VAR, poupou a expulsão ao sérvio do Chaves e mandou Ristovski mais cedo para os balneários por uma falta na jogada anterior sobre Niltinho. Esta troca de expulsões (mais a lesão do guarda-redes do Chaves) contribuiram para que se jogassem mais 11 minutos depois dos 90’ e ainda deu para Luiz Phellype marcar o seu segundo do jogo, após passe de Jovane Cabral. Mas onde começou a jogada? Em BF, o BFF do Sporting.