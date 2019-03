Pode Deus ser encontrado numa canção de Beyoncé?

A Igreja do Convento dos Inglesinhos, em Lisboa, recebeu esta sexta-feira a primeira Beyoncé Mass fora dos EUA. Trata-se de uma celebração religiosa que usa a música e a história de vida da cantora norte-americana como fonte de ensinamento. Mas nem todas as músicas da cantora são adequadas para integrar uma missa, diz a professora e reverenda Yolanda Norton. É uma missa protestante contemporânea, com "todos os componentes tradicionais. Oração, leitura das escrituras, homilia, comunhão. O que é diferente é que, em vez de cânticos do livro de oração comum, temos a música de Beyoncé”.

A Beyoncé Mass integra a 2.ª BoCA - Biennal of Contemporary Arts e tem este sábado mais uma sessão.