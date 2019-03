Morreu a bailarina e professora Anna Mascolo, cuja vida se confundiu com a da história da dança em Portugal

Morreu a professora e coreógrafa Anna Mascolo, uma bailarina italiana que se tornou uma das grandes divulgadoras da dança em Portugal. Tinha 88 anos e “era uma figura incontornável na história da dança e sobretudo na história do ensino da dança”, destaca ao PÚBLICO Sofia Campos, directora artística da Companhia Nacional de Bailado (CNB). Chegou a Lisboa já com Itália mergulhada na Segunda Guerra Mundial e ficou, primeiro a dançar e depois como professora de alguns dos mais relevantes intérpretes e coreógrafos portugueses — Jorge Salavisa, Vera Mantero, Olga Roriz. Teve “um percurso que se confunde com a história contemporânea da dança em Portugal”, como assinalou a ministra da Cultura numa nota enviada às redacções.

Anna Mascolo morreu neste sábado em Lisboa, segundo disse um amigo da bailarina à agência Lusa e como confirmou ao PÚBLICO Sofia Campos. Nasceu em Nápoles em Dezembro de 1930. O trabalho do pai tornou a sua infância um pouco nómada, conhecendo várias cidades até que aos 11 anos se mudaria para Lisboa, tentando escapar à guerra. Foi na capital portuguesa que passou a sentir-se em casa e onde apesar da discordância do pai, estudou dança — primeiro na Escola Italiana, depois já às escondidas do progenitor no Conservatório Nacional, onde se diplomou.

Acabaria por traçar, com o seu caminho, uma espécie de linha transversal do que foi a própria evolução da dança em Portugal, do ensino à sua prática — passou pelos tradicionais Bailados Verde-gaio, depois pelo mais inovador Círculo de Iniciação Coreográfica, viu passar pelo Teatro Nacional São Carlos as companhias que voltavam a circular no pós-Guerra, como os Ballets des Champs Elysées ou o New York City Ballet. Aos 28 anos de idade, fundava o Estúdio-Escola de Anna Mascolo, e viria a leccionar na Escola Superior de Dança de Lisboa, no Conservatório Nacional ou na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. Seria a responsável de um dos seminais grupos de dança nacionais — quando em 1971 se tornou directora artística do Grupo Experimental de Ballet, o gérmen do Ballet Gulbenkian. “Foi uma grande impulsionadora do ensino artístico integrado em Portugal”, detalha ainda a directora artística da CNB, e uma defensora do reconhecimento da especificidade da carreira artística e dos bailarinos.

A sua visão da pedagogia da dança veio de um dos vários cruzamentos profissionais que fez em Lisboa e depois na Europa — conheceu o importante coreógrafo George Balanchine numa das suas passagens pela capital portuguesa, foi estudar no Ballet do Marquês de Cuevas, chegando a ser sua solista, e também no Teatro alla Scala de Milão, cruzando-se com os grandes intérpretes ou coreógrafos da época (e da história) como Carla Fracci ou Bronislava Nijinska. “Segundo a própria Mascolo”, lê-se no seu site pessoal, “a Nijinska deve o que é ‘ver’ e ‘pensar’ a dança como bailarina, pedagoga, criadora e ser humano”.

Chegou a subir aos palcos do Teatro Nacional de São Carlos e dos Coliseus de Lisboa e Porto, como descreve a sua biografia, e a ser convidada para se candidatar a outras formações de renome internacional como o American Ballet Theatre, onde não chegou a ocupar o posto de prima ballerina — era casada. Anna Mascolo, como diria a própria ao PÚBLICO numa entrevista a propósito de ser reconhecida com o primeiro doutoramento honoris causa em Dança em Portugal, não teve dúvidas sobre o seu futuro na dança. “Eu dançava bem, mas não era uma intérprete espectacular. O meu corpo sempre teve consciência das suas limitações.”

Como professora no estúdio-escola com o seu nome, a sua filosofia transcendia o mero ensino — queria criar nos alunos “uma dignidade humana e artística”, como dizia no seu site. O seu papel como divulgadora, defensora da profissão e da disciplina leva a ministra da Cultura a elogiar “a dignidade e perseverança com que sempre lutou para que a dança fosse entendida como uma disciplina de rigor, cuidado e de pleno direito”. “Com Anna Mascolo escreveu-se a história da dança, desde a formação à coreografia, do ensino à defesa de uma política pública para a dança”, descreve Graça Fonseca na nota enviada este sábado.

Foi por duas vezes condecorada pela República Portuguesa — recebeu a Ordem do Infante Dom Henrique em 2004 e a Grande Oficial da Ordem da Instrução em 2018. Foi membro do Conselho Nacional Italiano da Dança da UNESCO e presidente da associação Centro Português de Bailado de 1966 a 1968. Foi casada com o arquitecto Vittorio Ferreira-David (1923-2006) e teve uma filha e um filho.