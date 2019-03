Farmácias juntam-se à Expocosmética para promover saúde e beleza

As preocupações com a beleza associada à saúde, esta última pensada de uma forma holística, ou seja, tendo em conta o bem-estar físico, mental e emocional, são a grande novidade deste ano da Expocosmética, que começa neste sábado e prolonga-se até segunda-feira na Exponor, em Matosinhos. Pela primeira vez, numa parceria com as Farmácias Portuguesas realiza-se o evento Health For Beauty; e ainda o Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde. São esperados 50 mil visitantes, mais dois mil do que no ano anterior.

“A primeira edição do Health For Beauty promete revolucionar a forma de pensar a beleza associada à saúde”, resume Amélia Estevão, directora de produto do evento. “É essencial promover a saúde, ter uma alimentação saudável e cuidada contra o sedentarismo e maus hábitos alimentares que terão depois implicação na saúde”, acrescenta Ana Lúcia Conceição, directora comercial das Farmácias Portuguesas, realçando a importância de as pessoas cuidarem de si, mas sempre com apoio profissional.

Dezenas de laboratórios e farmácias vão estar presentes no evento com serviços de rastreios de nutrição, medição de colesterol, pressão arterial, produtos de suplementos alimentares, de dermocosmética, de terapias complementares e de saúde integral para um estilo de vida saudável. Há ainda um espaço com produtos vegetarianos e para degustação de chás.

Foto DR

Paralelamente, a Expocosmética quer “afirmar-se cada vez mais como um observatório do sector, onde os profissionais podem conhecer em primeira mão as novidades do mercado, as últimas tendências de maquilhagem, cabelos e unhas, além das mais avançadas técnicas e tecnologias de estética”, resume Amélia Estevão.

A Expocosmética reúne mais de 200 expositores e traz uma grande novidade: a realização do primeiro Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde que, domingo e segunda-feira, vai debater temas como o envelhecimento, a nutrição estética e a ligação entre beleza, saúde e bem-estar psicológico. Por exemplo, Simone Ayres, curadora do congresso, vai falar sobre testes genéticos e as suas principais implicações estéticas; o médico Ednaldo Queiroga vai abordar o tema da nutrição e emagrecimento: tendências actuais, verdadeiros e mitos. Em debate vai estar ainda a farmácia de manipulação ao serviço da cosmética ou porque envelhecemos após os 35 anos pelo médico Rodrigo Ayoub.

Nesta que é a 24.ª feira vai decorrer a primeira edição da Expocosmética Beauty Awards que vão premiar as empresas e profissionais que se destaquem em cinco categorias: “Earth First”, marcas com boas práticas ligadas à sustentabilidade; “Healthy Hibrids”, produtos inovadores que incorporam ingredientes naturais; “Flaw Positive”, marcas que assumam a beleza natural e integrativa; “Stress Therapeutics”, produtos que aliviam o stress e o cansaço; e “Tool Rituals”, dispositivos que permitem alcançar resultados mais eficazes.