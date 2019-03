FCT recebeu mais 600 candidatos a bolsas de doutoramento do que em 2018

Um total de 3397 pessoas candidatou-se este ano às bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), mais 600 face a 2018, num concurso que ficou marcado por problemas no acesso à plataforma informática.

Os números foram divulgados esta sexta-feira à Lusa pela FCT, no dia em que terminou o prazo para a apresentação de candidaturas, depois de na quinta-feira a data limite ter sido estendida por mais 24 horas devido a problemas no acesso à plataforma de submissão das candidaturas.

Na quinta-feira, dia em que terminava inicialmente o prazo para a apresentação das candidaturas, a plataforma esteve a funcionar mais lentamente, devido ao “volume de candidaturas”, levando a que nem todos os candidatos conseguissem acedê-la, assumiu então à Lusa o presidente da FCT, Paulo Ferrão.

Segundo a FCT, a plataforma de candidatura funcionou melhor durante esta sexta-feira. No concurso de 2019, a FCT propõe-se atribuir 950 bolsas de doutoramento, um número idêntico ao do concurso de 2018 quando da sua abertura.

Os resultados do concurso de 2019 terão de ser publicados até 9 de Agosto, de acordo com os prazos de divulgação fixados no regulamento de bolsas de investigação da FCT.

As bolsas de doutoramento são subsídios anuais concedidos, por um período máximo de quatro anos e em regime de exclusividade, a investigadores para a obtenção do grau académico de doutor.

A Fundação para a Ciência e Tecnologia é a principal entidade, na dependência do Governo, que financia a investigação científica em Portugal.