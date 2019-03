Ausência, o primeiro videoclipe do novo disco de Mísia, PURA VIDA (banda sonora)

Mísia tem um novo disco. Chamou-lhe PURA VIDA (banda sonora) e vai apresentá-lo dia 11 no Museu do Fado, que o edita, na véspera de chegar às lojas. É um disco que, escreve ela, “ziguezagueia entre o céu e o inferno, a dureza e a paixão, construindo fados de amarga saudade e músicas de coração e osso.” Uma delas, Ausência, é aqui estreada em videoclipe. Com letra de Tiago Torres da Silva e música do Fado Pajem (de Alfredo Marceneiro), Ausência conta com Fabrizio Romano (arranjo e piano), Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), Cláudio Romano (guitarra eléctrica), Luís Cunha (violino) e Paulo Gaspar (clarinete baixo). A realização do videoclipe é de Diogo Varela Silva.