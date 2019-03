O que vai mudar com as novas medidas de protecção dos consumidores digitais?

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, aqui falamos sobre a Europa que conta. Esta semana, conversamos com o jurista Paulo Fonseca, sobre o muda com as novas regras europeias de protecção do consumidor digital.

Fomos ainda perguntar ao eurodeputado José Inácio Faria, eleito pelo MPT, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.