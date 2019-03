Proteção Civil renova aviso para medidas de precaução devido ao calor

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) renovou esta sexta-feira o aviso à população para os cuidados a ter relativamente ao risco de incêndios rurais, face às temperaturas altas e humidade baixa,

Na sequência da Declaração da Situação de Alerta, determinada por despacho conjunto dos ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o aviso destina-se a “todos os distritos do continente”, entre as 00h da passada quarta-feira e as 23h59 do próximo domingo.

A ANPC “recomenda a adequação dos comportamentos face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adopção das necessárias medidas de prevenção e precaução, na utilização do fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da ANPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais das Câmaras Municipais e dos Corpos de Bombeiros”.

A ANPC recorda, igualmente, que, de acordo com a determinação da Declaração da Situação de Alerta, encontra-se proibida a realização de queimadas, de queimas de sobrantes de explorações agrícolas e florestais e de acções de gestão de combustível com recurso à utilização de fogo.