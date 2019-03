Bairro da Jamaica: dois agentes da PSP alvo de processo disciplinar

Dois agentes da PSP foram alvo de processo disciplinar por causa da intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal, a 20 de Janeiro, informa o Ministério da Administração Interna (MAI).

O processo de inquérito foi elaborado pela PSP e concluído há uma semana, mas só agora é que o MAI divulgou o despacho do Director Nacional da PSP.

O MAI informa ainda, em comunicado, que se decidiu prorrogar “a instrução do inquérito por 15 dias úteis com vista à realização de diligências complementares no âmbito do processo”, diz a nota.

O processo de inquérito da PSP estava a ser acompanhado pela Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI).

O porta-voz da Direcção Nacional disse que não iriam comentar a decisão.

Também o Ministério Público abriu um inquérito aos incidentes ocorridos no domingo entre populares e elementos da PSP neste bairro.