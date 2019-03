PSD cancela apresentação pública de candidatos às europeias

A direcção nacional do PSD cancelou a sessão pública de apresentação de candidatos ao Parlamento Europeu (PE), que estava marcada para este sábado, no Luso, por causa da morte de Zeca Mendonça, o assessor de sempre do PSD, confirmou o PÚBLICO junto do partido. A sessão deverá realizar-se dia 5 de Abril.

O evento estava marcado para o fim da tarde de sábado no Grande Hotel do Luso, e além de a direcção nacional de campanha e dos candidatos a eurodeputados, o comissário europeu, Carlos Moedas, também estava convidado e seria um dos oradores do encontro.

Contudo, a direcção nacional do PSD decidiu manter a acção de formação agendada também para este sábado (ao longo de todo o dia) com a direcção nacional de campanha, os candidatos às europeias e os 19 directores distritais de campanha.

O PSD está a tentar que a apresentação de candidatos às europeias decorra no mesmo local e à mesma hora (18h30), no dia 5 de Abril.

Paulo Rangel encabeça pela terceira vez a lista do PSD às eleições europeias, marcadas para 26 de Maio.