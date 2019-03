Parlamento aprova por unanimidade voto de pesar a Zeca Mendonça

A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD, e que actualmente trabalhava na Presidência da República. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, esteve no plenário e quis associar-se a este voto de pesar. Foi cumprido um minuto de silêncio.

José Luís Mendonça Nunes (Zeca Mendonça como era conhecido) morreu esta quinta-feira à noite, aos 70 anos, vítima de cancro. O corpo do Zeca Mendonça estará em câmara ardente, na Basílica da Estrela, a partir das 18h de sábado. No domingo, às 14h30, haverá missa de corpo presente, seguida de funeral para o Cemitério da Galiza no Estoril.

No voto apresentado pela bancada e lido pelo líder do grupo parlamentar Fernando Negrão, Zeca Mendonça, que trabalhou com 17 líderes do PSD, é descrito como “discreto e de uma lealdade a toda a prova”. “O seu humanismo, experiência e sentido de humor tornou-o numa figura incontornável no PSD e no Parlamento, sendo muito mais do que espectador. É justo dizer que muitas coisas aconteceram como aconteceram devido à sua sensibilidade para a gestão mediática”, lê-se no texto lido no plenário.

O voto recorda Zeca Mendonça como “a personificação do ideal de convivência democrática, estimado e respeitado por todos a quem a sua vida tocou - as lideranças do seu partido, o grupo parlamentar, os colegas de trabalho, os dirigentes e trabalhadores dos diferentes partidos e os jornalistas, dos veteranos aos mais novos”. “A sua partida deixa em todos nós um vazio difícil de preencher. A melhor forma de honrar Zeca Mendonça é sabendo, todos nós, que há mais a unir-nos - na vida e na política - do que a separar-nos”, conclui o texto.

Zeca Mendonça começou a trabalhar como segurança no PSD, em 1974, tendo passado em 1977 a assessor de imprensa, onde se manteve durante 40 anos.