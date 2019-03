Europeias: PSD encurta diferença para PS e pode eleger sete eurodeputados

O PSD encurtou a distância para o Partido Socialista e poderia chegar aos sete eurodeputados nas próximas eleições europeias, de acordo com a projecção sobre a futura constituição da assembleia europeia divulgada esta sexta-feira pelo Parlamento Europeu.

Esta projecção melhora o resultado dos sociais-democratas, atribuindo-lhe 31,9% e, consequentemente, mais um assento na assembleia europeia do que a segunda sondagem apresentada pelo Parlamento Europeu (PE) em 1 de Março, na qual recolhiam 26,2% das intenções de voto. Assim, o PSD, que tem Paulo Rangel como cabeça de lista, elegeria mais um eurodeputado do que no sufrágio anterior e impediria o PS de chegar aos dez eurodeputados, uma vez que, segundo a nova sondagem, os socialistas caem dos 39,2% das intenções de voto para 37,4%.

O PS, com Pedro Marques como número um da lista, conseguiria, no entanto, aumentar a sua representação no PE, já que na actual legislatura tem oito eurodeputados. Em quebra está também o CDS-PP, que na nova projecção perde dois pontos percentuais relativamente a 1 de Março, recolhendo 8% das intenções de voto, e também a hipótese de eleger um outro eurodeputado para acompanhar o seu cabeça de lista Nuno Melo.

Em sentido contrário está a CDU, que une Partido Comunista e Verdes na lista liderada por João Ferreira, e que recupera quer nas intenções de voto (dos 6,8% da segunda projecção para os 10,1%), quer na previsão de assentos conquistados. A CDU elegeria agora dois eurodeputados, um a mais em relação à segunda sondagem do PE, mas ainda assim um a menos relativamente à actual legislatura.

Já o Bloco de Esquerda, apesar da descida nas intenções de votos (de 9,6% para os 8,3%), manteve a previsão do número de assentos na futura assembleia europeia, ou seja, conseguiria eleger mais um eurodeputado, além da sua cabeça de lista, Marisa Matias.

A Aliança, com 2,2% das intenções de voto, supera o PAN, com 2,1%, como sexta força política, embora nenhum dos dois partidos consiga eleger um eurodeputado.

A projecção divulgada esta sexta-feira pelo PE recorre a uma sondagem da Aximage, realizada entre 9 e 13 de Março, na qual foram efectuadas 600 entrevistas telefónicas, sendo a margem de erro de 4%.Na metodologia do PE, as respostas de indecisos e não votantes são eliminadas.