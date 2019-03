Onde está o Dia do Padrasto (e da Madrasta)?

A palavra pai não tem, para mim, o melhor significado do mundo. Antes pelo contrário, ouvir dizer “o teu pai” faz-me estremecer, instiga-me o instinto que tive ao longo de toda a infância de me querer esconder debaixo de uma cama para que ele não me pudesse levar para longe — falei disso recentemente. Nesse sentido, não tenho pai. Isto é, ele existe, mas não está na minha vida, nem quero sequer quero que esteja.

Até há poucos anos, costumava dizer que o Dia do Pai era só o 19.º dia do terceiro mês de cada ano, porque, não havendo pai, não havia motivo de celebração. Estava a ser injusto, porque tenho um pai, só não lhe dou essa denominação. Trato-o pelo nome próprio – Francisco –, porque ele não merece que o trate por pai (lembrem-se: para mim, “pai” é uma palavra má). O Francisco é o meu padrasto, e tem sido melhor do que qualquer pai que eu pudesse ter tido. Amou-me, abraçou-me como a um filho, deu-me conselhos e, em conjunto com a minha mãe, educou-me de uma forma que me faz ter algum orgulho do homenzinho em que me tornei.

“A minha geração, a dos que nasceram na segunda metade dos anos 80, é a primeira que sabe com elevado grau de certeza que vai passar por um divórcio no seu tempo de vida.”

Tenho esta convicção desde há uns anos: a minha geração, a dos que nasceram na segunda metade dos anos 80, é a primeira que sabe com elevado grau de certeza que vai passar por um divórcio no seu tempo de vida. Foram raros os nossos avós que se divorciaram, mas o evento começou a ser muito mais comum entre a geração dos nossos pais. A ponto de, hoje, sabermos que é mais ou menos inevitável que nos divorciemos e voltemos a reorganizar os núcleos familiares — hão-de ser os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos à mesma mesa, e não há mal algum nisto. (Um amigo meu contou-me há uns tempos que os almoços de domingo eram com os filhos todos, mais o ex-marido e a ex-mulher e os respectivos filhos. Uma animação.) Este evento tantas e tantas vezes repetido fará nascer entre os pais e mães um igual número de padrastos e madrastas. Amor a dobrar, portanto.

Mas, assim, onde está o Dia do Padrasto e o Dia da Madrasta? Temos de o encaixar — injustamente — no Dia do Pai e no Dia da Mãe? Não, não, não. Recuso. Um padrasto não substitui um pai, mas complementa-o. Na generalidade dos casos — não no meu, infelizmente — é amor a dobrar, por isso é preciso que haja um dia a dobrar para estarmos gratos pelas pessoas que educam os enteados como se de filhos se tratassem.

De alguma forma, quase podemos ambicionar uma vida em que haja pais e mães e harmonia com padrastos e madrastas, porque esse é um mundo em que já vivemos — e ainda bem. Eu tenho zero pai — tenho um Francisco que vale por mil —, mas estou convicto de que todo o mundo que tenha amor a dobrar é um bom mundo para crescer.