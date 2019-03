Zangam-se as comadres

Estamos a poucos meses das eleições europeias, mas a campanha já começou há muito. Os candidatos tentam esmiuçar as vidas dos adversários tentando descobrir algum ponto fraco, sempre com objectivo de angariar alguns votos mais. E então tudo vale. No PÚBLICO de ontem, o deputado Ascenso Simões “atirou-se” a Paulo Rangel, só porque este enumerou todo o interesse familiar entre os actuais governantes. O deputado socialista esqueceu-se de dizer é que o que está em causa não são os governantes que já o foram e agora os filhos lhe sucederam. Isso acontece, porque se submetem a eleições e o voto dita quem ganha ou perde. A crítica de Rangel é bem diferente e tem a ver com as nomeações feitas para ocupar lugares porque as influências familiares assim o determinam. Será que não há mais quadros no país com competência ou esta só existe na família de detentores de cargos públicos? A mulher de César não basta ser séria tem de parecê-lo também.

Rui Carvalho, Tabuaço

Ainda a endogamia

Imagine-se uma reunião de recrutamento deste género: “Olha Pedro, preciso aqui de uma pessoa para chefiar o meu gabinete. Achas que deva escolher alguém de fora?”. “Duarte isto de escolher alguém de fora… pode ser complicado… conheces bem a Catarina… e ela está mesmo aqui”. “E não achas que isso vai gerar ainda mais polémica?” “Catarina podes vir cá? Que te parece de chefiares o gabinete aqui do Duarte? Queres?” “Claro que sim querido. É só mais um à mesa na Páscoa.” “Costa que te parece?” “Parece-me muito bem, assim podemos reunir a seguir ao almoço.”

Paulo Vigário, Avanca

​Falta de coerência

Alguém diga à eurodeputada Ana Gomes que é uma grande falta de coerência acusar outros de ter um “passado de delinquência” e ao mesmo tempo defender publicamente criminosos cibernéticos que têm um presente de delinquência, inclusive detidos em prisão preventiva. Eu não quero pôr a mão no fogo por nenhum dirigente desportivo mas já não é a primeira vez que a militante socialista, no alto da sua aviltante imunidade parlamentar, insinua, acusa e atinge a credibilidade de várias pessoas. Preocupe-se antes com as vergonhosas relações familiares entre os membros do actual governo e os cargos políticos, ou aquela investigação de assédio laboral que está a decorrer no Parlamento Europeu que envolve a sua colega de bancada e de partido.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Creches nos quartéis

​É um incontroverso facto que os idosos, especialmente os mais velhos, salvo as excepções, sempre tiveram e continuam a ter alguma dificuldade em aceitar algumas modernices, que francamente não lembram ao Diabo. A nota do Ministério da Defesa de querer creches nos quartéis, como forma de cativar mulheres para o serviço militar, se não fosse uma coisa séria pensar-se-ia que seria uma piada dos humoristas que por aí pululam. E não venham com a cantiga que “já se faz lá fora”, porque já temos maus exemplos que cheguem. Não se trata de diminuir a mulher, tão activas e competentes como o homem.

Carlos Leal, Lisboa