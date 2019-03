Acordo de May para o “Brexit” chumbado na Câmara dos Comuns

A primeira-ministra britânica, Theresa May, voltou a perder uma votação sobre o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia que negociou com Bruxelas.

Depois de tentar todos os possíveis, incluindo separar o acordo de saída (o chamado acordo de divórcio) e a declaração política sobre a relação futura e prometer demitir-se para que outra pessoa se encarregasse da negociação da relação entre Londres e Bruxelas após a saída, May volta a perder, precisamente na data original do “Brexit”.

O acordo já tinha sido rejeitado a 15 de Janeiro por 432 votos contra e 202 a favor e de novo (após uma ida a Bruxelas de May e uma carta a 12 de Março de Juncker) por 391 votos contra e 242 a favor. A margem diminuiu desta vez, mas não foi suficiente para uma aprovação.

A Câmara dos Comuns tem marcado para segunda-feira uma segunda volta dos chamados “votos indicativos” em que os deputados pretendiam indicar o caminho que queriam seguir. Na primeira volta, esta quarta-feira, foram derrotadas todas as oito moções para várias modalidades de saída. Aquelas que tiveram mais apoio foram um referendo sobre qualquer acordo e uma manutenção do Reino Unido na união aduaneira.

Imediatamente, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, marcou um conselho extraordinário para dia 10 de Abril.

Isto faz com que fiquem em cima da mesa poucas possibilidades para o Governo britânico em relação a Bruxelas se quer evitar uma saída sem acordo a 12 de Abril:

- aprovar de novo o acordo antes de dia 12 (difícil de antever como seria possível, já que o acordo teria de ter novas alterações significativas e teria de recrutar mais apoio entre grupos relutantes de deputados) e convencer Bruxelas a concordar com outra curta extensão;

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

- pedir à União Europeia mais um adiamento do prazo de saída, desta vez longo, o que implicaria que o Reino Unido participasse nas eleições europeias de Maio;

- revogar o artigo 50.º, parando assim o “Brexit”.

Após o resultado, May disse que vai continuar a lutar por uma saída ordeira do Reino Unido da União Europeia. Como o acordo foi derrotado, para May desaparece também a promessa de se demitir: a promessa era condicional à aprovação de hoje nos Comuns.