Cascais terá transportes públicos gratuitos para residentes a partir de 2020

O município de Cascais terá, a partir de 2020, um serviço gratuito de mobilidade dentro do concelho, para os residentes, o que vai introduzir também alterações na política de estacionamento, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

De acordo com uma nota citada pela agência Lusa, o objectivo é que Cascais, no distrito de Lisboa, seja “o primeiro concelho do país a ter mobilidade interna gratuita para todos os residentes”.

“É uma política que se explica pelos ganhos de liberdade em mobilidade, pelos ganhos de economia individual e colectiva, e pela responsabilidade ambiental e social que nos norteia”, afirma o presidente da autarquia, Carlos Carreiras (PSD), citado na nota.

Segundo o executivo, também o estacionamento no concelho irá sofrer alterações, por forma a “adaptar-se à nova realidade metropolitana”.

“Todos os munícipes registados na aplicação MobiCascais terão direito a 100 minutos de estacionamento gratuitos por dia (excepto nas zonas vermelhas e de acordo com o regulamento em vigor) e vai proceder-se a uma harmonização de horário de cobrança”, esclarece a autarquia.

O horário pago de estacionamento para todo o concelho ficará limitado ao período entre as 9h e as 19h, com excepção para as zonas de estacionamento controlado do concelho e regulamento específico, previstas no regulamento geral.