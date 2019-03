Afinal, estacionamento junto às estações de comboio de Cascais vai continuar gratuito

O estacionamento junto às estações de comboios da CP no concelho de Cascais, que estava anteriormente incluído nos passes MobiCascais, será gratuito também para os utilizadores dos novos passes Navegante Municipal e Metropolitano, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

Segundo uma nota enviada aos jornalistas, a autarquia “chegou a acordo com a CP” para manter a gratuitidade do estacionamento nos parques junto às estações.

Na terça-feira, o município tinha publicado uma nota no site MobiCascais a informar os utilizadores dos parques de estacionamento que estes tinham ficado fora dos novos passes Navegante, o que representava um custo acrescido de 12 euros por mês a quem desejasse continuar a utilizar os parques de estacionamento.

A empresa municipal Cascais Próxima, responsável pelo MobiCascais, explicou, então, ao PÚBLICO, que “a Área Metropolitana de Lisboa (AML), responsável pelos passes Navegante, não considerou o estacionamento como um serviço a acrescentar à oferta, o que impediu a CP de, ao contrário do que acontecia até aqui, incluir o estacionamento como extra aos seus serviços”.

Em alguns casos, esta mudança implicaria um aumento na factura mensal dos transportes para alguns utilizadores a partir de Abril. Quem tinha, por exemplo, um passe da CP entre Cascais e Cais do Sodré, pagava 49,10 euros por mês, incluindo o estacionamento gratuito numa das zonas/parques junto às estações do Estoril, São João, São Pedro e Carcavelos, mediante um registo na aplicação MobiCascais. Com esta mudança, pagaria 52 euros (40 do passe metropolitano mais 12 euros do estacionamento), ainda que pudesse circular pelos 18 municípios da AML.

De acordo com a câmara de Cascais, a situação dos parques de apoio às estações de comboio continua por definir no âmbito da AML, tendo a câmara de Cascais decidido suportar os custos com o estacionamento enquanto não há uma decisão final desta entidade metropolitana. Se a decisão da AML não for favorável à inclusão do estacionamento no sistema de passes, a autarquia compromete-se a suportar esse encargo. “Não dá para andar aqui aos ziguezagues”, notou Carlos Carreiras ao PÚBLICO, admitindo que não se pode dar incentivos aos cidadãos para que optem pelo transporte público para depois serem retirados.

Agora, mesmo com a entrada em vigor do Navegante Metropolitano (40 euros), quem viajar de comboio continuará a usufruir da possibilidade deixar o carro perto da estação, sendo a extensão da gratuitidade válida para os futuros titulares dos passes Navegante Metropolitano e Navegante Municipal, limitada, claro está, à disponibilidade dos parques de apoio às estações.

A autarquia acrescenta ainda que, esgotada a capacidade destes parques, há mais de 1300 lugares de estacionamento gratuitos em Cascais “que servirão de suporte à política de mobilidade”.

“Estamos, colectivamente, a fazer uma enorme aposta no transporte colectivo: passes reduzidos, um concurso público internacional que trará às ruas de Cascais mais e melhor serviço no transporte colectivo rodoviário a partir de 1 de Janeiro de 2020, formas de mobilidade suave e mais estacionamento rotativo como incentivo ao comércio local e de proximidade”, disse Carlos Carreiras.