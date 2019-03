Qatar Airways estreia-se em Lisboa com voos directos diários

A Qatar Airways começa a voar Doha-Lisboa a 24 de Junho, “iniciando assim a sua operação regular em Portugal”, confirmou a companhia aérea em comunicado esta semana. A rota, adiantam, será operada em “Boeing 787 Dreamliner de última geração”.

Para os viajantes entre as capitais de Portugal e do Qatar, no Golfo Pérsico, vizinho da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, estarão disponíveis 232 lugares em classe económica e 22 lugares em classe executiva. Estes últimos garantem mordomias como “camas confortáveis e totalmente planas” ou “serviços de catering de cinco estrelas”. No voo, há também wifi gratuito e um sistema de entretenimento com mais de quatro mil opções.

“Esta nova ligação representa um marco na nossa expansão europeia e confirma o nosso forte compromisso com o mercado português”, diz, em comunicado, o director-executivo do grupo Qatar, Akbar Al Baker, considerando Lisboa uma “capital europeia vibrante e com uma história rica”.

A companhia aérea, adiantam, voa actualmente para mais de 160 destinos no mundo, tendo a sua base no Aeroporto Internacional Hamad (que inclui uma grande galeria comercial com uma centena de lojas e restaurantes, além de piscina, hotel ou spa). A Qatar promete ainda aos passageiros portugueses em trânsito uma “uma transferência rápida” no aeroporto.

No site da companhia, encontram-se voos desde cerca de 300 a 400 euros por trajecto em económica e de 1250 euros em executiva.