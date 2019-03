Quer ir ao “país mais feliz do mundo”? Finlândia oferece férias e “guias para a felicidade”

Pelo segundo ano consecutivo, a Finlândia subiu ao pódio de país mais feliz do mundo no relatório elaborado anualmente pelas Nações Unidas. Agora, quer partilhar o segredo com os turistas: “Está na nossa natureza, de forma muito literal”. “Enquanto outros fazem terapia, os finlandeses calçam um par de botas de borracha e vão para a floresta”, lê-se no site.

A iniciativa chama-se “Alugue um finlandês” e oferece três dias de férias de Verão com um dos oito “guias para a felicidade” seleccionados, pessoas que vivem em diferentes zonas da Finlândia e que querem partilhar com o resto do mundo “a ligação que têm com a natureza”. Com saunas, caminhadas, acampamentos e churrascadas.

Petri, por exemplo, vive com a mulher e o cão numa vila no meio de um parque nacional junto ao Mar Báltico. Quer mostrar os efeitos positivos de vaguear simplesmente pela floresta, ouvindo o silêncio. Já Hanna quer levar os turistas a casa da avó, em Ansalahti (a duas horas de Helsínquia), para conhecer a história e as tradições locais. Com direito a apanhar mirtilos, confeccionar bolos tradicionais, retemperar numa sauna junto ao lago e caminhadas no bosque. Esko é o autarca de Rovaniemi, “terra natal do Pai Natal”, junto ao Circulo Polar Árctico. E Timo promete uma viagem de barco (com dormida a bordo) por ilhas de “praias suaves e águas cristalinas”. “Um tesouro por descobrir e que é melhor experienciado com alguém que conhece bem a região.”

Timo promete uma viagem de barco por ilhas de "praias suaves e águas cristalinas" DR Hanna quer levar os turistas a conhecer a gastronomia da avó DR Uma viagem de barco pelo Báltico, com Linda e Nico DR As propostas de Juho incluem uma "tenda-sauna no meio da natureza" DR Katja quer mostrar aos hóspedes como experienciar a natureza dentro da cidade DR Esko é o autarca de Rovaniemi, terra natal do Pai Natal, junto ao Círculo Polar Árctico DR Na agenda de Laura e Joni há caminhadas, mergulhos e dormidas no meio da natureza DR Petri quer mostrar os efeitos positivos de vaguear, simplesmente, pelo silêncio da natureza DR Fotogaleria DR

Para participar no concurso há que inspirar os ares do bosque e puxar pela imaginação: tudo se decide num pequeno vídeo (três minutos no máximo), em que cada candidato tem de fazer uma pequena descrição pessoal, falar sobre a ligação que tem à natureza e explicar as motivações que o levam a querer visitar a Finlândia. É possível participar sozinho, com um amigo ou em família. O prazo para candidaturas termina a 14 de Abril.

Os vencedores vão ficar alojados com um dos oito anfitriões (e respectivas famílias) durante três dias e participar com eles em diferentes actividades. Tanto as viagens como o alojamento são assegurados pela organização. A experiência vai ser filmada e pode ser utilizada em acções de comunicação ou publicidade por parte da Visit Finland, entidade promotora do concurso.