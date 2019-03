Zeca Mendonça, companheiro de líderes

José Luís Mendonça Nunes morreu esta quinta-feira aos 70 anos, devido a um cancro no pulmão. Conhecido por “Zeca”, foi assessor de imprensa do PSD ao lado de 17 presidentes desde 1977. Só não trabalhou com o actual líder, Rui Rio: estava há mais de um ano a assessorar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.