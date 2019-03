Papoilas pintam a Califórnia de cor-de-laranja

É uma oportunidade de ouro para os fotógrafos e os adeptos das selfies, mas é também um risco para a natureza. No parque natural de Antelope Valley, no estado norte-americano da Califórnia, o florir da papoila pintou os campos de cor-de-laranja. No entanto, este espectáculo natural acaba por atrair milhares de pessoas até ao parque. Muitas acabam por sair dos trilhos assinalados e pisar as flores para tirar "aquela" foto, levando as autoridades a redobrar as patrulhas para dissuadir o mau comportamento. Na Ásia, por estes dias, são as cerejeiras que dão espectáculo. Em Portugal, é a amendoeira.