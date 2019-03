Em semana pré-Benfica, Keizer não escolhe entre a Liga e a Taça

Marcel Keizer, treinador do Sporting, recusa que o jogo frente ao Benfica, da Taça de Portugal (quarta-feira), influencie as opções que terá para o duelo frente ao Desp. Chaves, neste sábado (18h). “Não vou escolher provas. Queremos ganhar amanhã e depois veremos o jogo com o Benfica (…) ao jogar no Sporting temos de jogar para ganhar e essa é a motivação. Lutamos por tudo aquilo que temos e ainda não terminou a luta”, disse, nesta sexta-feira, na antevisão da visita a Trás-os-Montes.

Sobre o adversário deste fim-de-semana, Keizer falou de um jogo difícil e de um adversário a precisar de pontos: “O Desp. Chaves está a lutar para se manter na primeira divisão. Vai ser um jogo difícil, mas vamos entrar com muita energia. Estarão prontos para dar tudo e nós também”.

O treinador “leonino” aproveitou, também, para falar dos problemas físicos de Bruno Fernandes e recusou qualquer tipo de “dependência” do capitão. “O Bruno treinou com o grupo, mas ainda com algumas limitações. Vamos decidir amanhã [sábado]”, disse, rejeitando que a incerteza da disponibilidade do médio altere o modelo habitual da equipa: “Nós temos o nosso sistema. Não vamos apresentar mudanças”.