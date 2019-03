Eu vou prá Jamaica ver o Benfica, eu vou, eu vou

Sim, havia um Benfica da Jamaica (já não há) e talvez Usain Bolt fosse adepto. De certeza que algum adepto do Benfica que foi prá Jamaica tinha saudades de casa e deu-lhe este nome, e, em 99 por cento dos casos, é essa a razão para existirem tantos clubes-cópia no mundo.

É disto que falamos no episódio XXXVIII do podcast Planisférico, do Benfica da Jamaica, do Sporting da Namíbia, dos Benficas da Roménia, do Marítimo de Caracas, do Barcelona do Japão (e do Equador) e do Real Madrid da Bolívia, com direito a coroa no emblema e tudo.

