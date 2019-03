Para não ser eliminado, Tiger tem de bater Cantlay

Depois de bater Aaron Wise na jornada inaugural do WGC-Dell Technologies Match Play, no Austin Country Club, Tiger Woods foi derrotado na quinta-feira por Brandt Snedeker, e hoje, a fechar as contas do Grupo 13, de que é cabeça de série, defronta Patrick Cantlay e terá de lhe ganhar se quiser pelo menos manter vivas as hipóteses de seguir em frente para os oitavos-de-final desta competição da série World Golf Championships. É que vencer pode não chegar.

A vitória vale um ponto e o empate metade, e só os primeiros de cada grupo seguem em frente para os oitavos-de-final. Com dois jogos realizados Patrick Cantlay e Brandt Snedeker partilham o primeiro lugar com 1,5 pontos. Tiger é terceiro com 1 ponto e Wise o último, em branco. Assim, nesta sexta-feira, se Wise vencer Snedeker e Woods prevalecer sobre Cantlay, Woods avançará para a fase seguinte; caso Snedeker empate contra Wise e Woods ganhar, então haverá um play-off por “morte-súbita” entre Woods e Snedeker.

“Cometi um par de erros que me custou caro, agora tudo o que posso fazer é esperar fazer ponto e ver se é suficiente”, disse Tiger Woods, vencedor em 2004, 2008 e 2013, neste caso na sua última participação no evento antes do regresso este ano.

“Estavam condições difíceis lá fora. Com o vento a bombar daquela forma, se conseguíssemos evitar os bogeys provavelmente iríamos ganhar o nosso quinhão de buracos”, afirmou por sua vez Snedeker, que bateu o californiano por 2/1 (dois buracos de vantagem e um para jogar).

No Grupo 1, o sul-africano Branden Grace bateu o n.º 1 mundial Dustin Johnson e é um nove jogadores que somam por vitórias os dois jogos disputados. Os outros são

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gary Woodland (Grupo 2), o chinês Hao Tong Li (3), Rory McIlroy (4), o australiano Marc Leishman (6), o italiano Francesco Molinari (7), o norte-americano Matt Kuchar (8), o sueco Henrik Stenson (12) e o espanhol Sergio Garcia (16).

Os 64 participantes estão divididos por 16 grupos de quatro jogadores, que jogam entre si todos contra todos. O primeiro de cada grupo no final da jornada de hoje segue em frente para o fim-de-semana. Sábado de manhã jogam-se os “oitavos”, de tarde as “quartos”. No domingo de manhã, as “meias” e depois há a final e o match para atribuição do terceiro lugar, entre os semi-finalistas vencidos.

Veja mais em www.golftattoo.com