FC Porto tinha sala e computador secretos para analisar emails do Benfica

O FC Porto tinha um computador usado exclusivamente para armazenar os emails do Benfica, afirmou esta sexta-feira, no Tribunal do Juízo Central Cível do Porto, Diogo Faria, funcionário do departamento de comunicação no clube e um dos arguidos no “caso dos emails”. Segundo o próprio, o computador encontrava-se fechado a maior parte do tempo numa sala secreta que estava apenas acessível a si e a Francisco J. Marques, director de comunicação dos “azuis e brancos”, e não estaria conectado à rede informática interna do clube.

O Benfica exige uma indemnização de 17,7 milhões de euros ao FC Porto, alegando danos provocados pela divulgação não autorizada da correspondência electrónica do clube. No total, foram analisados 20 gigabytes de informação dos rivais.

“Sei que o Francisco J. Marques recebia a correspondência electrónica por e-mail, enviada do endereço ‘[email protected]’”, disse Diogo Faria. Também o director de comunicação dos “dragões” acabaria por criar uma conta naquela plataforma alemã, que encripta os emails para aumentar a segurança e o anonimato das informações partilhadas, disse Faria.

“O nosso objectivo era analisar as caixas de correio para ver se existiria informação do interesse público e confirmar as suspeitas que já existiam no futebol português”, afirmou o funcionário do FC Porto.

Faria — que é co-autor, com Francisco J. Marques, do livro O Polvo Encarnado — explicou que era o único que analisava as informações contidas nos emails, escolhendo os conteúdos a passar ao director de comunicação do FC Porto.

Questionado em tribunal sobre outras informações eventualmente contidas nos emails — relativas a metodologias de treino, contractos de patrocínio ou dados de jogadores do Benfica — Diogo Faria alega que tal “era passado à frente”, sem que esses dados fossem utilizados em benefício do FC Porto.

Rui Pinto? “Não vejo o desde 2013”

Diogo Faria diz ter sido contratado pelo FC Porto pela sua capacidade de analisar grandes volumes de dados em Junho de 2017, período em que a correspondência electrónica do Benfica chegou à posse de Francisco J. Marques.

Em tribunal, o funcionário do FC Porto foi questionado sobre uma possível ligação a Rui Pinto, hacker que em vários momentos foi associado na imprensa à intrusão no sistema informático do Benfica, mas que tem negado qualquer participação no crime. “Fui colega do Rui Pinto na Faculdade de Letras da Universidade do Porto entre 2008 e 2011”, reconheceu, negando contudo uma relação de proximidade.

“Era uma turma com mais de cem estudantes. Não o vejo desde 2013, altura em que concluí o mestrado. Nunca tive o número [de telefone] dele nem ele o meu”, disse.

Diogo Faria continuará a ser ouvido na tarde desta sexta-feira no Porto.