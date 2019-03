Conceição e o “caso Corona”: “Não sou guionista de novela mexicana”

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abordou, novamente, o “caso Corona” – FC Porto e selecção do México têm trocado acusações em torno da recente lesão do extremo – e falou de novelas para defender a posição portista. “A credibilidade do departamento médico do FC Porto é grande. Acho que é dos melhores do mundo. [Corona jogar] depende deles e da resposta do jogador e, se os dois factores se alinharem, é opção para o jogo e eu decido se ele joga, se fica no banco ou se vai para a bancada. Não há mais nada a comentar, até porque eu não sou guionista de nenhuma novela mexicana”, disparou, nesta sexta-feira, na antevisão do Sp. Braga-FC Porto.

Sobre o “jogo grande” da jornada 27, o técnico portista previu um bom espectáculo. “Vai ser um bom jogo de futebol, com certeza. Duas boas equipas, que estão a lutar pelo mesmo objectivo. O jogo do campeonato que tivemos cá foi dos melhores jogos na primeira volta”, disse, reconhecendo, ainda, a importância particular deste jogo: “Com o aproximar do fim do campeonato, é natural que os jogos ganhem um peso diferente”.

Conceição aproveitou também para fazer o ponto de situação de dois jogadores que não têm jogado: Loum, recém-contratado, e Aboubakar, lesionado. Sobre o médio, Conceição lembrou que “as pessoas dizem que ele ainda não jogou, mas o que não sabem é que depois de chegar teve de treinar condicionado durante várias semanas”, antes de abordar a recuperação de Aboubakar: “Já está integrado nas sessões de treino. Acho que sim, acho que o poderemos ter ainda num ou noutro jogo [desta temporada], talvez com algumas limitações”.