Com “pouca bola” e dinheiro, o Getafe pode alcançar a Liga dos Campeões

A cerca de 20 quilómetros a sul de Madrid encontramos Getafe, a localidade que faz o nome do quarto classificado do campeonato espanhol. E, por estes dias, os “azulones” vão-se pondo em bicos dos pés para se manterem à altura do desafio que eles próprios criaram: a qualificação para um lugar de Liga dos Campeões na próxima temporada. Taco a taco com o Alavés na luta pelo quarto posto, o Getafe tem sido a outra equipa sensação da Liga espanhola, aproveitando rendimentos abaixo do esperado de equipas como o Sevilha, Valência, Athletic Bilbau e Villarreal. O lateral esquerdo Antunes é o único jogador português neste plantel.

O Getafe regressou ao primeiro escalão há duas temporadas, mas na presente edição do campeonato é a terceira melhor defesa (24 golos sofridos). A crença na equipa está lá e para quem acompanha de perto o clube, como Nacho Pranto, nascido e criado em Getafe e narrador da Eleven Sports, é preciso “ter fé pura e dura”. “De facto há um claro demérito de outras equipas. O Getafe está a fazer uma época ligeiramente melhor a nível pontual e mais acima da tabela. Com estes pontos no ano passado estaria em nono ou décimo lugar”, reconheceu.

Foto O estádio Coliseum Alfonso Perez tem capacidade para mais de 17 mil espectadores GETAFE CF

“Cada ponto é uma conquista, uma vitória, cada luta é uma festa” até porque esta equipa com um dos orçamentos mais baixos da Liga espanhola (51 milhões de euros, o 14.º da lista) já cumpriu a sua parte. Não há dúvidas de que estão reunidas as condições para o clube melhorar a sua marca histórica na Liga, um sexto lugar em 2006/07.

Este Getafe apresenta-se como “um bom colectivo por cima de boas individualidades” e de um ideia de jogo muito própria e “consolidada” do treinador José Bordalas, que há já três anos ao serviço do clube, ajudou estes ‘mini-madrilenos’ a regressar ao primeiro escalão. É a equipa com a percentagem de posse de bola mais baixa desta edição da Liga espanhola. “Muita organização defensiva, muita entreajuda a nível posicional dos jogadores em campo que conseguem fechar muito bem os caminhos dos adversários à sua baliza”, descreve Nacho Pranto ao PÚBLICO.

Alguns elementos do plantel do Getafe já mereceram a atenção do seleccionador de Espanha, Luís Enrique. Hoje com 30 anos e profissional desde os 26, Jaime Mata foi convocado para os últimos compromissos da “roja”. Nos nove clubes por onde passou em todos os escalões do futebol espanhol, Jaime Mata mudou-se sempre a custo zero. Depois de 35 golos no Valladolid na época passada, o faro goleador permanece no Getafe (13 golos na Liga, o melhor espanhol no registo) ao lado do veterano Jorge Molina, de 36 anos (10 golos no campeonato). “Jogar na terceira divisão já era fenomenal para mim”, confessou Mata numa entrevista ao El País durante o mais recente estágio com a selecção.

Nuestro internacional, @mata_jaime9 , continúa preparando con la @SeFutbol los partidos ante Noruega y Malta, de la fase de clasificación de la EURO 2020. pic.twitter.com/pvsQ8UWQX8 — Getafe C.F. (@GetafeCF) 21 de março de 2019

Para além de ter outro experiente jogador no meio-campo como o francês Mathieu Flamini (ex-AC Milan e Arsenal), o outro destaque do “Geta” é o defesa central Dakonam Djené. Natural do Togo e com 27 anos, foi contratado esta época aos belgas do St. Truiden depois de se ter mostrado a um bom nível já em Espanha, no Alcorcón da segunda divisão. “É o patrão da defesa, muito bom tacticamente e é muito forte apesar de não ser muito alto para um central. Consegue organizar a saída a jogar”, elogia Nacho Pranto.

A ida à Liga Europa poderá ser o cenário mais provável de surgir. “É preciso aproveitar depois o dinheiro que entra para contratar alguns jogadores, que ofereçam mais profundidade até porque a qualidade está lá com este modelo de jogo”, sugere Nacho Pranto. “Podemos fazer alguma gracinha.” Esse espírito está na equipa do Getafe: “Não temos medo das alturas”, assumiu Jorge Molina, o veterano e capitão de equipa há 18 temporadas consecutivas, de 36 anos, numa conferência de imprensa.

Na próxima jornada do campeonato espanhol, o Getafe defronta outro vizinho da capital espanhola, o Leganés, enquanto o Real Madrid vai ao País Basco defrontar o também surpreendente Alavés.